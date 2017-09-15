В Омске суд постановил вернуть высокие рейтинги «Единой России»

Ожидаемой победой «Единой России» закончилось заседание Первомайского районного суда Омска. Инцидент произошел на избирательном участке № 342, где 10 сентября перепутали голоса за партии.

Представитель истца Юрий Тишкин уточнил, что при подведении итогов выборов на этом участке произошла техническая ошибка. Оператор внес в протокол неверные данные. В результате случилось непоправимое: лидер голосования на других участках «Единая Россия» внезапно попала в аутсайдеры. А рейтинги неокоммунистов подскочили на невообразимую высоту.

По его словам, неверное распределение голосов может сказаться на распределении мандатов единороссов, которые идут по партийным спискам, передает «СуперОмск».

Были допрошены члены избирательной комиссии, которые в суде показали, что не соотнесли список партий с голосами за них нужным образом.

В итоге решение приняли в пользу истца. Его нужно исполнять незамедлительно, поскольку в течение пяти дней после выборов нужно опубликовать официальные результаты.