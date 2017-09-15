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12:02 (мск), источник: ЕАН

Для екатеринбургских депутатов-прогульщиков предложили новую систему штрафов

Депутат екатеринбургской думы Григорий Вихарев предложил новую схему наказаний для депутатов, не исполняющих свои обязанности.

«Жириновец» так же, как ранее вице-спикер Виктор Тестов, предложил лишать нерадивых коллег части компенсаций, но описал новый вариант расчета штрафов.

В пояснительной записке к инициативе он пишет, что всего форм депутатской деятельности насчитывается восемь. В их числе работа с избирателями, участие в заседаниях думы, участие в работе комиссий, депутатских слушаниях, обращения с депутатским запросом, работа во фракциях и обращения с вопросами к должностным лицам органов местного самоуправления.

При этом Вихарев отмечает, что неявка на заседания думы и комиссий очевидна для всех, тогда как неисполнение иных обязанностей еще надо доказать, и предлагает сконцентрироваться на прогулах.

Депутатов, которые являются членами двух комиссий, за каждый пропуск предлагается штрафовать на 1/8 от суммы месячной компенсации. Члену думы, который входит в одну комиссию, один прогул будет стоить 1/6 от указанной суммы. Тот, кто не входит ни в одну комиссию, будет оштрафован на четверть.

«Это необходимо для установления принципа равенства, поскольку максимальный вычет возможен в размере 50% от суммы компенсационных выплат», — говорится в пояснительной записке.

Также имена нарушителей предлагается публиковать на сайте гордумы.

Напомним, ранее вице-спикер Виктор Тестов предложил удерживать 50% компенсации за депутатскую деятельность в случае неявки в думу в течение месяца и всей суммы — если депутат игнорирует заседания в течение 3 месяцев. С этим дума пока не согласилась, но по предложению Тестова депутатов начали лишать права слова из-за прогулов.

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