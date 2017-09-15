Для екатеринбургских депутатов-прогульщиков предложили новую систему штрафов

«Жириновец» так же, как ранее вице-спикер Виктор Тестов, предложил лишать нерадивых коллег части компенсаций, но описал новый вариант расчета штрафов.

В пояснительной записке к инициативе он пишет, что всего форм депутатской деятельности насчитывается восемь. В их числе работа с избирателями, участие в заседаниях думы, участие в работе комиссий, депутатских слушаниях, обращения с депутатским запросом, работа во фракциях и обращения с вопросами к должностным лицам органов местного самоуправления.

При этом Вихарев отмечает, что неявка на заседания думы и комиссий очевидна для всех, тогда как неисполнение иных обязанностей еще надо доказать, и предлагает сконцентрироваться на прогулах.

Депутатов, которые являются членами двух комиссий, за каждый пропуск предлагается штрафовать на 1/8 от суммы месячной компенсации. Члену думы, который входит в одну комиссию, один прогул будет стоить 1/6 от указанной суммы. Тот, кто не входит ни в одну комиссию, будет оштрафован на четверть.

«Это необходимо для установления принципа равенства, поскольку максимальный вычет возможен в размере 50% от суммы компенсационных выплат», — говорится в пояснительной записке.

Также имена нарушителей предлагается публиковать на сайте гордумы.