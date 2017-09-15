Для екатеринбургских депутатов-прогульщиков предложили новую систему штрафов
Депутат екатеринбургской думы Григорий Вихарев предложил новую схему наказаний для депутатов, не исполняющих свои обязанности.
Депутат екатеринбургской думы Григорий Вихарев предложил новую схему наказаний для депутатов, не исполняющих свои обязанности.
«Жириновец» так же, как ранее
В пояснительной записке к инициативе он пишет, что всего форм депутатской деятельности насчитывается восемь. В их числе работа с избирателями, участие в заседаниях думы, участие в работе комиссий, депутатских слушаниях, обращения с депутатским запросом, работа во фракциях и обращения с вопросами к должностным лицам органов местного самоуправления.
При этом Вихарев отмечает, что неявка на заседания думы и комиссий очевидна для всех, тогда как неисполнение иных обязанностей еще надо доказать, и предлагает сконцентрироваться на прогулах.
Депутатов, которые являются членами двух комиссий, за каждый пропуск предлагается штрафовать на 1/8 от суммы месячной компенсации. Члену думы, который входит в одну комиссию, один прогул будет стоить 1/6 от указанной суммы. Тот, кто не входит ни в одну комиссию, будет оштрафован на четверть.
«Это необходимо для установления принципа равенства, поскольку максимальный вычет возможен в размере 50% от суммы компенсационных выплат», — говорится в пояснительной записке.
Также имена нарушителей предлагается публиковать на сайте гордумы.
Напомним, ранее