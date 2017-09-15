Митинг свердловских пайщиков в Екатеринбурге посетит Евгений Куйвашев
Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит акцию, которая пройдет в субботу в Екатеринбурге.
Избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетит акцию, которая пройдет в субботу в Екатеринбурге.
Напомним, митинг, организаторами которого выступили свердловские коммунисты, пройдет в 13.00 на Площади труда и призван дать толчок для разработки на федеральном уровне эффективных механизмов защиты граждан, приобретающих квартиры.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев намерен принять участие в мероприятии.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова призвала участников долевого и паевого строительства и тех, кто намерен улучшить свои жилищные условия, поддержать завтрашнюю акцию.