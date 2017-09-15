Митинг свердловских пайщиков в Екатеринбурге посетит Евгений Куйвашев

Напомним, митинг, организаторами которого выступили свердловские коммунисты, пройдет в 13.00 на Площади труда и призван дать толчок для разработки на федеральном уровне эффективных механизмов защиты граждан, приобретающих квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, Евгений Куйвашев намерен принять участие в мероприятии.