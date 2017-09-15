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12:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омске депутаты Горсовета пока не получат свои мандаты

Раздача «корочек» произойдет не раньше следующей недели.

Утверждение официальных списков победителей выборов в Горсовет Омска затягивается. Проволочки связаны с нарушениями при голосовании на избирательном участке № 342, где «Единой России» ошибочно приписали низкий результат, а неокоммунистам — сенсационно высокие рейтинги.

Сегодня, 15 сентября Первомайский райсуд постановил исправить неточность, так как она может сказаться на количестве мандатов единороссов-списочников. Из-за этого принятие официальных списков затягивается.

По закону горизбирком должен был назвать фамилии новых омских депутатов. Однако в пресс-службе областной избирательной комиссии отрицают, что с утверждением списков нужно уложиться в пять дней. Официальные результаты появятся не раньше понедельника.

 — Поскольку на участке № 342 были обнаружены нарушения, ситуацию должен разрешить суд. В этом случае «правило пяти дней» не действует. В понедельник состоятся заседания участковых и окружных избирательных комиссий, потом утвержденные списки направят в городской избирком. Таким образом фамилии депутатов, официально победивших в выборах, назовут вечером в понедельник, либо во вторник, — пояснила пресс-секретарь избирательной комиссии по Омской области Наталья Ботвина.

Тем не менее депутатам нужно на следующей неделе раздать мандаты. Однако к выходным заветные «корочки» новые парламентарии Горсовета не получат.

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