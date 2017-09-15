В Омске депутаты Горсовета пока не получат свои мандаты

Утверждение официальных списков победителей выборов в Горсовет Омска затягивается. Проволочки связаны с нарушениями при голосовании на избирательном участке № 342, где «Единой России» ошибочно приписали низкий результат, а неокоммунистам — сенсационно высокие рейтинги.

Сегодня, 15 сентября Первомайский райсуд постановил исправить неточность, так как она может сказаться на количестве мандатов единороссов-списочников. Из-за этого принятие официальных списков затягивается.

По закону горизбирком должен был назвать фамилии новых омских депутатов. Однако в пресс-службе областной избирательной комиссии отрицают, что с утверждением списков нужно уложиться в пять дней. Официальные результаты появятся не раньше понедельника.

— Поскольку на участке № 342 были обнаружены нарушения, ситуацию должен разрешить суд. В этом случае «правило пяти дней» не действует. В понедельник состоятся заседания участковых и окружных избирательных комиссий, потом утвержденные списки направят в городской избирком. Таким образом фамилии депутатов, официально победивших в выборах, назовут вечером в понедельник, либо во вторник, — пояснила пресс-секретарь избирательной комиссии по Омской области Наталья Ботвина.