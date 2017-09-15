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15:05 (мск), источник: Sputnik.by

Новому главе Минприроды поручено работать с Литвой по БелАЭС

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Новый министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси Андрей Худык должен представлять твердую позицию белорусских властей в диалоге с Литвой по вопросу строительства Белорусской АЭС, заявил вице-премьер Беларуси Михаил Русый.

Источник: Sputnik.by

Худык был назначен на эту должность президентом страны Александром Лукашенко в четверг. В пятницу Русый представил нового министра коллективу ведомства.

«Должна быть твердая позиция в работе с нашими соседями, с той же Литвой. Что касается АЭС — есть правила, есть законы, есть конвенция, мы четко следуем этим канонам», — сказал Русый, слова которого Sputnik привели в Минприроды.

При этом вице-премьер подчеркнул, что этот вопрос не нужно политизировать.

Кроме того, Русый обратил внимание нового министра на проблему вырубки деревьев в Беловежской пуще со стороны Польши и отметил необходимость охраны этого знакового природного объекта.

Русый также поручил Худыку «искать общие проекты и использовать систему грантов» в работе с международными организациями.

Как ранее сообщал Sputnik, несмотря на все заверения белорусской стороны и возведение Белорусской атомной станции исключительно по мировым стандартам, Литва и Польша продолжают высказываться резко негативно против атомной станции. Кроме того, литовская сторона упрекает Беларусь в том, что в строительстве АЭС она действовала в нарушение норм Конвенции Эспо. Между тем, на последнем Совещании сторон Конвенции летом этого года в Минске Комитет Конвенции принял решение отложить рассмотрение этого спора на год, дав сторонам еще время договориться. Между тем, Литва на этой неделе приняла постановление по блокировке электроэнергии с БелАЭС.

В данной связи в МИД Беларуси заявили, что в Минске рассматривают это как искусственное нагнетание напряженности вокруг строительства станции.

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