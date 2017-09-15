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12:24 (мск), источник: РБК

Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании 15 сентября предложил фракциям обсудить вопрос о сокращении пленарного заседания по пятницам до 15 часов, чтобы депутаты могли раньше улетать в регионы. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"
По словам Володина, это можно сделать за счет сокращения больших обеденных перерывов (сейчас в дни пленарных заседаний по средам и пятницам обед длится с 14:00 до 16:00).
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«Есть еще такое предложение, мы обсуждали этот вопрос с представителями фракций. Понимая нашу постановку, что в регионы было бы правильно в пятницу уезжать, это дает возможность работы в регионах в субботу и воскресенье. Поэтому если вы до вторника подумаете и в рамках фракций обсудите это предложение, оно нам позволит в пятницу завершать работу раньше, учитывая, что многие самолеты улетают в 16−17−18 часов», — подчеркнул Володин. По мнению спикера, оптимально было бы завершать работу по пятницам в три часа дня.

Он напомнил, что 14 сентября на заседании Совета Госдумы было принято решение, что в эту пятницу депутаты будут заседать до 17:00 также за счет сокращения перерыва на обед на час.

По мнению Володина, это «позволяет общее время работы сохранять и не уменьшать, но за счет внутренней самоорганизации оптимизировать свою работу».

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Костенко
Да ваще не надо по пятницам работать - и так перерабатывают...
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