Володин предложил сократить депутатам рабочий день в пятницу

По словам Володина, это можно сделать за счет сокращения больших обеденных перерывов (сейчас в дни пленарных заседаний по средам и пятницам обед длится с 14:00 до 16:00).

По словам Володина, это можно сделать за счет сокращения больших обеденных перерывов (сейчас в дни пленарных заседаний по средам и пятницам обед длится с 14:00 до 16:00).

«Есть еще такое предложение, мы обсуждали этот вопрос с представителями фракций. Понимая нашу постановку, что в регионы было бы правильно в пятницу уезжать, это дает возможность работы в регионах в субботу и воскресенье. Поэтому если вы до вторника подумаете и в рамках фракций обсудите это предложение, оно нам позволит в пятницу завершать работу раньше, учитывая, что многие самолеты улетают в 16−17−18 часов», — подчеркнул Володин. По мнению спикера, оптимально было бы завершать работу по пятницам в три часа дня.