Отставка правительства Свердловской области отложена
До 18 сентября.
До 18 сентября.
Решение об отставке правительства Свердловской области пока не принято. Оно прекратит работать 18 сентября, после инаугурации губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее ожидалось, что правительство будет распущено 14 сентября. Но позднее инаугурацию главы региона перенесли на 18-е. Соответственно отложена и отставка правительства.
Напомним, 10 сентября на выборах губернатора официально победил врио главы региона Евгений Куйвашев. Наблюдатели уже назвали прошедшие выборы фейковыми, по их словам, реальных конкурентов ему в избирательной гонке не оказалось.