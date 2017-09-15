Аксенов пока не думает оставаться на своем посту на второй срок

Глава Крыма Сергей Аксенов пока не планирует оставаться на второй срок на свою должность, передает ТАСС.

«Я так далеко не планирую, коллеги», — уточнил он во время ответа на вопрос о возможности второго губернаторского срока.

Аксенов также уточнил, что будь у него возможность уйти «на вольный хлеб», он бы счел это «праздником в его жизни, в хорошем смысле». При этом, глава Крыма подчеркнул, что он не хочет подвести ни крымчан, ни руководителя.

«Нужно выполнить те задачи, которые перед нами поставил президент РФ», — отметил Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что он сделал многое находясь на своей должности.

«Победа общая, а поражение мое… Рисков больше, чем плюсов… В нынешних условиях, я скажу без скромности, больше меня вряд ли бы кто-то сделал на этой должности, в силу того, что обстановку я знал достаточно глубоко», — сказал Аксенов.