Аксенов пока не думает оставаться на своем посту на второй срок
Глава Крыма заявил, что если бы его «отпустили бы на вольный хлеб, это был бы праздник» в его жизни.
Глава Крыма заявил, что если бы его «отпустили бы на вольный хлеб, это был бы праздник» в его жизни.
Глава Крыма Сергей Аксенов пока не планирует оставаться на второй срок на свою должность, передает ТАСС.
«Я так далеко не планирую, коллеги», — уточнил он во время ответа на вопрос о возможности второго губернаторского срока.
Аксенов также уточнил, что будь у него возможность уйти «на вольный хлеб», он бы счел это «праздником в его жизни, в хорошем смысле». При этом, глава Крыма подчеркнул, что он не хочет подвести ни крымчан, ни руководителя.
«Нужно выполнить те задачи, которые перед нами поставил президент РФ», — отметил Аксенов.
Глава Крыма сообщил, что он сделал многое находясь на своей должности.
«Победа общая, а поражение мое… Рисков больше, чем плюсов… В нынешних условиях, я скажу без скромности, больше меня вряд ли бы
Напомним, что Сергея Аксенова избрали на должность главы Крыма 9 октября 2014 года на пять лет.