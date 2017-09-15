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12:38 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов пока не думает оставаться на своем посту на второй срок

Глава Крыма заявил, что если бы его «отпустили бы на вольный хлеб, это был бы праздник» в его жизни.

Глава Крыма Сергей Аксенов пока не планирует оставаться на второй срок на свою должность, передает ТАСС.

«Я так далеко не планирую, коллеги», — уточнил он во время ответа на вопрос о возможности второго губернаторского срока.

Аксенов также уточнил, что будь у него возможность уйти «на вольный хлеб», он бы счел это «праздником в его жизни, в хорошем смысле». При этом, глава Крыма подчеркнул, что он не хочет подвести ни крымчан, ни руководителя.

«Нужно выполнить те задачи, которые перед нами поставил президент РФ», — отметил Аксенов.

Глава Крыма сообщил, что он сделал многое находясь на своей должности.

«Победа общая, а поражение мое… Рисков больше, чем плюсов… В нынешних условиях, я скажу без скромности, больше меня вряд ли бы кто-то сделал на этой должности, в силу того, что обстановку я знал достаточно глубоко», — сказал Аксенов.

Напомним, что Сергея Аксенова избрали на должность главы Крыма 9 октября 2014 года на пять лет.

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