Замминистра образования Красноярского края отправили в отставку

Источник: AP 2017

По официальной версии, в отставку Сухоплюев ушел по собственному желанию.

Сухоплюев пришел работать в краевую власть в 2002 году. Начинал он с должности главного специалиста отдела финансов агропромышленного комплекса и охраны природы Главного финансового управления администрации края.

В Министерство образования и науки он перешел в 2011 году. Тогда он и занял пост заместителя министра. В этой должности он курировал финансово-экономические вопросы работы ведомства.