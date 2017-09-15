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12:44 (мск), источник: VN.ru

Президент Путин и губернатор Городецкий поздравили друзей и земляков

Президент России Владимир Путин и губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий поздравили жителей НСО с 80-летием их региона. Тексты поздравлений размещены на сайте президента РФ и сайте правительства Новосибирской области.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с юбилейной датой — 80-летием Новосибирской области. Эти годы стали периодом подъема экономики региона, развития социальной сферы, становления его как крупного научного и культурного центра страны. Отрадно, что заложенный вашими предшественниками потенциал сегодня приумножается», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что сибиряки всегда славились трудолюбием и особой, деловой хваткой. И потому в области успешно реализуются масштабные инициативы, эффективно используются возможности региона как ключевого транспортного узла Сибири.

Также поздравил новосибирцев глава региона Владимир Городецкий. «Дорогие земляки! По историческим меркам 80 лет — это небольшой срок, но для региона, прошедшего путь от аграрной территории до крупнейшего промышленного, транспортного, научного и культурного центра Сибири, 80 лет — это прекрасный повод подвести итоги развития, наметить планы на будущее», — выразил уверенность губернатор.

Владимир Городецкий подчеркнул, что свой день рождения Новосибирская область встречает достойными показателями, и обратил внимание на то, что наш регион становится центром международной активности, способствуя укреплению авторитета России на международном уровне. «Убежден, что, опираясь на значительный потенциал, трудолюбие и инициативность жителей, мы сможем вывести Новосибирскую область в число наиболее развитых и благополучных регионов нашей страны», — заключил глава региона.

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