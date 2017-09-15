Глава Кунгура переходит на работу в правительство Пермского края
Людмила Ёлтышева будет советником губернатора.
Людмила Ёлтышева будет советником губернатора.
Глава Кунгура Людмила Ёлтышева написала заявление об отставке.
«Мне поступило предложение стать советником губернатора и перейти на работу в аппарат правительства Пермского края. Сегодня (15 сентября — прим. Ред.) я написала заявление. Но до 21 числа ещё исполняю обязанности главы», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» Людмила Ильинична.
Как стало известно, Лариса Ёлтышева уже объявила коллегам о своём уходе.
21 сентября на заседании городской думы депутатам предстоит выбрать и.о. главы Кунгура. Скорее всего, эти полномочия передадут первому заместителю — Сергею Гордееву. В администрацию он пришёл только что. До этого Гордеев был директором МУП «Водоканал».