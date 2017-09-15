Глава Кунгура переходит на работу в правительство Пермского края

Глава Кунгура Людмила Ёлтышева написала заявление об отставке.

«Мне поступило предложение стать советником губернатора и перейти на работу в аппарат правительства Пермского края. Сегодня (15 сентября — прим. Ред.) я написала заявление. Но до 21 числа ещё исполняю обязанности главы», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» Людмила Ильинична.

Как стало известно, Лариса Ёлтышева уже объявила коллегам о своём уходе.