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13:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Глава Кунгура переходит на работу в правительство Пермского края

Людмила Ёлтышева будет советником губернатора.

Глава Кунгура Людмила Ёлтышева написала заявление об отставке.

«Мне поступило предложение стать советником губернатора и перейти на работу в аппарат правительства Пермского края. Сегодня (15 сентября — прим. Ред.) я написала заявление. Но до 21 числа ещё исполняю обязанности главы», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» Людмила Ильинична.

Как стало известно, Лариса Ёлтышева уже объявила коллегам о своём уходе.

21 сентября на заседании городской думы депутатам предстоит выбрать и.о. главы Кунгура. Скорее всего, эти полномочия передадут первому заместителю — Сергею Гордееву. В администрацию он пришёл только что. До этого Гордеев был директором МУП «Водоканал».

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