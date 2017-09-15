УФАС Пермского края вновь пытается дисквалифицировать Илью Денисова

Поводом для такого решения стало нарушение, допущенное подразделением мэрии при отборе перевозчиков для работы на маршрутных такси.

«К нам обратились несколько перевозчиков, в том числе “Транзит”, с жалобой на департамент. Они указали, что в документации был зафиксирован критерий — максимальный срок эксплуатации транспортного средства. Однако при этом предлагалось учитывать среднее арифметическое значение этого показателя. Перевозчики не поняли, что считать верным критерием. Позже департамент выдал разъяснение документации, которое мы предписали отозвать», — пояснил глава регионального УФАС Александр Плаксин.

При этом в департамент поступила и вторая жалоба от другого перевозчика — ИП Михалева. На данный момент торги приостановлены до принятия решения по данной жалобе.

Если это нарушение станет вторым доказанным за год, то антимонопольный орган обратится в суд с заявлением о дисквалификации чиновника. ФАС уже пригласила Денисова на встречу 25 сентября.

В данный момент антимонопольный орган пытается доказать наличие первого нарушения департамента. Ранее УФАС посчитало, что департамент дорог и транспорта создал дискриминационные условия для деятельности перевозчиков. Результат проверки показал, что перевозчики, использовавшие другую систему учета проезда держателей льготных проездных документов, отличную от системы оператора (МКУ «Гортранс»), но аналогичную по принципу работы, не могли получить субсидии на возмещение недополученных доходов за перевозку граждан с льготными проездными документами. Тогда Денисов сообщил, что департамент готов обращаться в арбитраж с целью обжалования решения о возбуждении дела.

В беседе с «Ъ» Илья Денисов заявил, что не в курсе планов ФАС по его дисквалификации. «Я работаю в департаменте дорог и транспорта руководителем. Юристы разберутся, кто прав. Любой здравомыслящий руководитель не в праве заведомо обвинять кого-то в нарушении, пока его не признал суд», — отметил чиновник. Он также отказался представить своё видение проблемы с отбором перевозчиков. «Этого коротко не описать, надо читать текст, документы готовили юридические службы, они же выставляли их в публичную плоскость. Юристы разберутся», — подытожил Денисов.

«У дисквалификации нет другой альтернативы. Строгость наказания ранжируется только по сроку — от шести месяцев до трех лет запрета на замещение должности муниципальной службы», — объяснил Плаксин.