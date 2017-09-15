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13:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэр Анапы ушел в отставку

АНАПА, 15 сентября, ФедералПресс. Глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев написал заявление об уходе с поста мэра города по собственному желанию..

Известно, что полномочия Сергеева были прекращены резолюцией внеочередной сессии совета Анапы. Отметим, что он ушел в отставку до истечения срока полномочий. Об этом пишет «МК».

Кроме того, сегодня был объявлен конкурс кандидатов на вакантное место главы муниципалитета. Отметим, что доходы Сергеева в 2016 году снизились более чем на 600 тысяч рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.

Как писал «ФедералПресс» ранее, в СМИ появилась информация, что с 3 августа заместителем главы и и.о. мэра Анапы Сергея Сергеева назначен Юрий Поляков.

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