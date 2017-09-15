Мэр Анапы ушел в отставку

Известно, что полномочия Сергеева были прекращены резолюцией внеочередной сессии совета Анапы. Отметим, что он ушел в отставку до истечения срока полномочий. Об этом пишет «МК».

Кроме того, сегодня был объявлен конкурс кандидатов на вакантное место главы муниципалитета. Отметим, что доходы Сергеева в 2016 году снизились более чем на 600 тысяч рублей по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет ИА KrasnodarMedia.