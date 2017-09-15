В Самаре открылся первый деловой Швейцарский центр

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Идея создания Швейцарского центра (Swiss Center Samara) в Самаре возникла еще в 2014 году. Тогда было подписано соглашение о партнерстве между кантоном Невшатель и Самарской областью, задачей которого стала реализация коммерческого, промышленного и научного потенциала обеих сторон. Его цель заключается в том, чтобы способствовать реализации проектов российских компаний в Швейцарии и швейцарских в России в сфере торговли, промышленности и науки.

Центр будет помогать развивать экспортное направление, оказывать содействие в поиске новых поставщиков, создании совместных предприятий, а также в разработке новых технологий с вузами обеих стран швейцарским и российским предприятиям.

С открытием центра от имени вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко участников мероприятия поздравил заместитель министра Дмитрий Горбунов.

«Мы искренне рады этому событию. В последние годы связи Самарской области и Швейцарской конфедерации имеют тенденцию к закреплению. Швейцария является приоритетным партнером Самарской области. Швейцарское Nestle стало одним из первых инвесторов в экономику региона. Развивается сотрудничество в научно-технической сфере, проводится планомерная работа по развитию взаимодействия в сфере инноваций в аэрокосмическом комплексе», — зачитал приветствие министра Дмитрий Горбунов.

В ходе торжественного открытия прозвучал приветственный адрес от депутата Госдумы, главы российско-швейцарской межпарламентской группы Дружбы Владимира Гутенева.

«В ближайшее десятилетие Россия станет одним из наиболее динамичных рынков мира, и те зарубежные партнеры, которые закрепятся на нем первыми, получат наибольший экономический выигрыш, — отмечено в послании. — Швейцарский центр открывает в Самаре новую страницу в развитии межрегиональных отношений. В своей работе центр намерен делать упор на привлечение малого и среднего бизнеса Швейцарии в самарский регион для локализации высокотехнологичных производств, развития инновационных стартапов».

Руководитель отдела экономики, финансов и науки посольства Швейцарии в РФ Альберто Грофф подчеркнул, что у России и Швейцарии очень хорошие взаимоотношения. Примером этому является сотрудничество между Самарской областью и кантоном Невшатель.

«Швейцария очень серьезно подходит к работе с российскими регионами в плане развития экономических отношений. Мы заинтересованы в развитии местных представительств, которые помогают развиваться бизнесу в центральных регионах РФ», — подчеркнул он.