В Кремле опровергли решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу

Источник: РИА "Новости"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Россия никогда не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, она продолжит помогать людям, от которых отказалась собственная страна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. Не идет и не будет идти. Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство РФ намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда, и пояснил, что речь идет о простом перераспределении средств, что не предполагает сокращения одних расходов в пользу других.

«Там идет определенное перераспределение, но вместе с тем это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там», — сказал он журналистам, комментируя соответствующие сообщения. «Речь идет просто об упорядочивании», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ не стал отвечать на вопрос о масштабах гуманитарной помощи, которую Россия оказывает Донбассу.

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«Я не мог бы этого сказать. Я не располагаю такими цифрами», — сказал Песков журналистам.

Ранее в российских СМИ появились публикации о том, что правительство может отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу проектов в Крыму и Калининграде.