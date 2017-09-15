В Кремле опровергли решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
При этом
При этом
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU — Россия никогда не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, она продолжит помогать людям, от которых отказалась собственная страна, заявил
Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может. Не идет и не будет идти. Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной.
Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство РФ намерено отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда, и пояснил, что речь идет о простом перераспределении средств, что не предполагает сокращения одних расходов в пользу других.
«Там идет определенное перераспределение, но вместе с тем это не значит, что будет сокращение
«Я не мог бы этого сказать. Я не располагаю такими цифрами», — сказал Песков журналистам.
Ранее в российских СМИ появились публикации о том, что правительство может отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу проектов в Крыму и Калининграде.
Согласно публикации РБК, Минфину дано поручение исключить из проекта бюджета на 2018 год и на период 2019—2020 годов расходы на оказание гуманитарной поддержки отдельным территориям. Издание со ссылкой на федеральных чиновников утверждает, что под отдельными территориями имеются в виду самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.
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