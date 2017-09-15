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13:52 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Владимир Мякуш: «Глав, сорвавших благоустройство, ждёт отставка»

Последнее «китайское» предупреждение «двоечникам» в студии программы «ЧасПолит» сделал председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

К 1 октября дворы в регионе должны быть реконструированы. Однако, в некоторых территориях к этим работам не приступили до сих пор. Кто из глав рискует получить приставку «экс»? Что предлагает бизнес? Как Владимир Мякуш оценивает федеральную инициативу отменить транспортный налог в пользу экологического сбора?

Ответы на эти и другие вопросы — сегодня, в 19:00, в программе «ЧасПолит» на телеканале «Россия 24».

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