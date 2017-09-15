Владимир Мякуш: «Глав, сорвавших благоустройство, ждёт отставка»

К 1 октября дворы в регионе должны быть реконструированы. Однако, в некоторых территориях к этим работам не приступили до сих пор. Кто из глав рискует получить приставку «экс»? Что предлагает бизнес? Как Владимир Мякуш оценивает федеральную инициативу отменить транспортный налог в пользу экологического сбора?