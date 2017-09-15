Владимир Мякуш: «Глав, сорвавших благоустройство, ждёт отставка»
Последнее «китайское» предупреждение «двоечникам» в студии программы «ЧасПолит» сделал председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
Последнее «китайское» предупреждение «двоечникам» в студии программы «ЧасПолит» сделал председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш.
К 1 октября дворы в регионе должны быть реконструированы. Однако, в некоторых территориях к этим работам не приступили до сих пор. Кто из глав рискует получить приставку «экс»? Что предлагает бизнес? Как Владимир Мякуш оценивает федеральную инициативу отменить транспортный налог в пользу экологического сбора?
Ответы на эти и другие вопросы — сегодня, в 19:00, в программе «ЧасПолит» на телеканале «Россия 24».