Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Названа главная причина смерти во время секса
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
Ирма и "рука Кремля": существует ли климатическое оружие
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
СМИ: Муж Бледанс о разводе: Между нами всегда был другой человек
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
На Украине собираются штурмовать резиденцию Порошенко – СМИ
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
«Я президент мира»: Порошенко на встрече в Киеве
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
14События недели в фотографиях
15:05 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко будет наблюдать за учениями «Запад-2017» в Беларуси

МИНСК, 15 сен — Sputnik. Президент Беларуси и Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Александр Лукашенко примет участие в активной фазе совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Источник: Sputnik.by

В пятницу российские СМИ распространили информацию высокопоставленного военно-дипломатического источника российской газеты «Коммерсант» о том, что Лукашенко может не приехать в Россию на учения «Запад-2017» и будет наблюдать за их ходом на белорусских полигонах.

В пресс-службе отметили, что «Лукашенко ознакомится с ходом учения на территории Беларуси», и добавили, что конкретная дата и места посещения еще не определены.

В пресс-службе также высказались относительно информации «Коммерсанта» о том, что Лукашенко изменил свои планы относительно посещения полигонов на территории России.

«Мы не рассматриваем этот вопрос именно в таком ракурсе. Конечно, в преддверии учения стороны вели консультации по различным каналам, согласовывали его подготовку, в том числе рассматривались варианты участия в этих мероприятиях на уровне глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что российская сторона не направляла официальное приглашение белорусскому президенту приехать на учения в Россию.

В пресс-службе также обратили внимание, что на учениях «Запад-2017» основные действия будут разворачиваться на территории Беларуси, площадь учений включает в себя восемь полигонов и территорий, на которых сосредоточены основные силы и средства, в том числе и российские. Все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер.

«Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что по имеющейся неофициальной информации, российская сторона прорабатывает другой формат участия президента России в учении «Запад-2017».

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может посетить один из компонентов военных учений «Запад». При этом он не уточнял, на территории какой страны находится полигон, на котором президент РФ будет наблюдать за стратегическими командно-штабными учениями.

В 2013 году президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко наблюдали за завершающим этапом российско-белорусских стратегических учений «Запад» на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Взрыв в Лондоне: давка и паника в метро
Подросток из Слонима, убивший деда и бабушку, осознавал свои действия
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Кремль опроверг решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Власти отчитались, сколько многоэтажек прошли капремонт
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь