Лукашенко будет наблюдать за учениями «Запад-2017» в Беларуси

Источник: Sputnik.by

В пятницу российские СМИ распространили информацию высокопоставленного военно-дипломатического источника российской газеты «Коммерсант» о том, что Лукашенко может не приехать в Россию на учения «Запад-2017» и будет наблюдать за их ходом на белорусских полигонах.

В пресс-службе отметили, что «Лукашенко ознакомится с ходом учения на территории Беларуси», и добавили, что конкретная дата и места посещения еще не определены.

В пресс-службе также высказались относительно информации «Коммерсанта» о том, что Лукашенко изменил свои планы относительно посещения полигонов на территории России.

«Мы не рассматриваем этот вопрос именно в таком ракурсе. Конечно, в преддверии учения стороны вели консультации по различным каналам, согласовывали его подготовку, в том числе рассматривались варианты участия в этих мероприятиях на уровне глав государств. Однако изначально планировалось, что Александр Лукашенко примет участие в учении именно на территории Беларуси», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что российская сторона не направляла официальное приглашение белорусскому президенту приехать на учения в Россию.

В пресс-службе также обратили внимание, что на учениях «Запад-2017» основные действия будут разворачиваться на территории Беларуси, площадь учений включает в себя восемь полигонов и территорий, на которых сосредоточены основные силы и средства, в том числе и российские. Все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер.

«Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало», — добавили в пресс-службе.

Там отметили, что по имеющейся неофициальной информации, российская сторона прорабатывает другой формат участия президента России в учении «Запад-2017».

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может посетить один из компонентов военных учений «Запад». При этом он не уточнял, на территории какой страны находится полигон, на котором президент РФ будет наблюдать за стратегическими командно-штабными учениями.