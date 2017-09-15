Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с парковкой для дипломатов
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В ДНР высказались о гуманитарной помощи от России
«Я президент мира»: Порошенко на встрече в Киеве
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
14События недели в фотографиях
14:51 (мск), источник: Sputniknews.kz

Абаев прокомментировал ситуацию с картой Казахстана с искаженной границей

АСТАНА, 15 сен — Sputnik. Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев назвал банальной ошибкой публикацию карты, на которой несколько городов соседних стран оказались на территории Казахстана.

Источник: Sputniknews.kz

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что материал на сайте государственного информационного агентства «Казинформ» был проиллюстрирован графическим изображением территории Казахстана, в «составе» которой оказались несколько городов России и Узбекистана. Позже иллюстрация была удалена с сайта.

«Публикация карты, которая вызвала обсуждение на некоторых сайтах, не несет какой-либо политической подоплеки и является банальной ошибкой выпускающего редактора. Материал касался исключительно перехода государственного языка на латинскую графику», — прокомментировал Абаев корреспонденту Sputnik Казахстан.

Он заверил, что руководство Казинформа разобралось с этой ситуации.

«У нас со всеми странами дружеские отношения, по вопросам государственной границы на уровне глав государств были подписаны соответствующие документы», — добавил министр.

В середине августа российские чиновники неожиданно «подарили» Казахстану озеро Сладкое, находящееся на границе двух стран. Позже информацию опровергли в пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области и посольство Казахстана в России. Оказалось, что озеро со временем усохло и из-за этого оно полностью оказалось на территории Казахстана, однако госграница не изменилась.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Абаев прокомментировал ситуацию с картой Казахстана с искаженной границей
Сбившую девочек водителя трамвая в Павлодаре оставили под арестом
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Кремль опроверг решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь