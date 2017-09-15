Абаев прокомментировал ситуацию с картой Казахстана с искаженной границей

Источник: Sputniknews.kz

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что материал на сайте государственного информационного агентства «Казинформ» был проиллюстрирован графическим изображением территории Казахстана, в «составе» которой оказались несколько городов России и Узбекистана. Позже иллюстрация была удалена с сайта.

«Публикация карты, которая вызвала обсуждение на некоторых сайтах, не несет какой-либо политической подоплеки и является банальной ошибкой выпускающего редактора. Материал касался исключительно перехода государственного языка на латинскую графику», — прокомментировал Абаев корреспонденту Sputnik Казахстан.

Он заверил, что руководство Казинформа разобралось с этой ситуации.

«У нас со всеми странами дружеские отношения, по вопросам государственной границы на уровне глав государств были подписаны соответствующие документы», — добавил министр.