Стали известны итоги «Единой России» на 8 округе после решения суда

После решения Первомайского райсуда Омска «Единая Россия» получила на округе 4214 голосов или 40,66%, тогда как ранее было 39,76%. Это, несомненно, повлияет на распределение мандатов среди единороссов, которые выдвигались в горсовет по партийным спискам.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в ходе судебных разбирательств в Первомайском райсуде Омска было установлено, что при заполнении итогового протокола в день выборов на 342-м участке была допущена техническая ошибка. В суде свидетели — члены УИК — подтвердили, что данные в итоговый протокол переносились из увеличенной формы. Однако в этой форме результаты партий располагались в убывающем порядке, а в протоколе — в том же порядке, что и в бюллетене. В результате у «Единой России» по ошибке отняли 108 голосов, а «Коммунистам России» приписали голоса единороссов.