ЦИК признал чистыми прошедшие на Кубани выборы
КРАСНОДАР, 15 сентября, ФедералПресс. Результаты выборов депутатов в кубанское законодательное собрание признаны легитимными.
КРАСНОДАР, 15 сентября, ФедералПресс. Результаты выборов депутатов в кубанское законодательное собрание признаны легитимными.
Отметим, что комиссия Центральной избирательной комиссии закончила проверку выборов на Кубани. Были рассмотрены все поступившие заявки и обращения. По двум из почти трех тысяч избирательных участков были выявлены проблемы технического характера. Поэтому избирком принял решение отменить результаты выборов по этим двум участкам, чтобы не ставить под сомнение результаты выборов в Краснодарском крае. Об этом пишет «Кубань 24».
По словам члена президентского совета по развитию гражданского общества Александра Брода, выборы на Кубани прошли в правовом поле. Как писал «ФедералПресс» ранее, по итогам выборов депутатов законодательного собрания Краснодарского края «Единая Россия» занимает 60 мандатов из 70. КПРФ и ЛДПР достается по три мандата, «Справедливой России» — один, Партии Роста — один, еще два — самовыдвиженцам.