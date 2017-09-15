Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
На Украине собираются штурмовать резиденцию Порошенко – СМИ
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
14События недели в фотографиях
14:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

ЦИК признал чистыми прошедшие на Кубани выборы

КРАСНОДАР, 15 сентября, ФедералПресс. Результаты выборов депутатов в кубанское законодательное собрание признаны легитимными.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Отметим, что комиссия Центральной избирательной комиссии закончила проверку выборов на Кубани. Были рассмотрены все поступившие заявки и обращения. По двум из почти трех тысяч избирательных участков были выявлены проблемы технического характера. Поэтому избирком принял решение отменить результаты выборов по этим двум участкам, чтобы не ставить под сомнение результаты выборов в Краснодарском крае. Об этом пишет «Кубань 24».

По словам члена президентского совета по развитию гражданского общества Александра Брода, выборы на Кубани прошли в правовом поле. Как писал «ФедералПресс» ранее, по итогам выборов депутатов законодательного собрания Краснодарского края «Единая Россия» занимает 60 мандатов из 70. КПРФ и ЛДПР достается по три мандата, «Справедливой России» — один, Партии Роста — один, еще два — самовыдвиженцам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На Кубани признали недействительными выборы на двух участках
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Кремль опроверг решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь