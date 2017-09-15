ЦИК признал чистыми прошедшие на Кубани выборы

Отметим, что комиссия Центральной избирательной комиссии закончила проверку выборов на Кубани. Были рассмотрены все поступившие заявки и обращения. По двум из почти трех тысяч избирательных участков были выявлены проблемы технического характера. Поэтому избирком принял решение отменить результаты выборов по этим двум участкам, чтобы не ставить под сомнение результаты выборов в Краснодарском крае. Об этом пишет «Кубань 24».