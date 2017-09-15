Андрей Бочаров провел встречу с жителями Дубовского района

Источник: РИАЦ

Перед совещанием руководители профильных комитетов областной администрации провели приемы граждан. Сегодня были рассмотрены обращения 69 человек. Часть поднятых вопросов главы комитетов вместе со специалистами отделов районной администрации решили на месте. Остальные были взяты на исполнение.

На встрече с жителями Дубовского района, в котором совсем недавно произошли самые крупные ландшафтные пожары, об обстановке доложил председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области Юрий Наурзалиев. Он сообщил, что ситуация в районе находится контроле всех служб.

Андрей Бочаров отметил отличную работу пожарных и всех, кто принимал участие в ликвидации огня и спасения людей.

О стабильности ситуации в районе и по подведомственным сферам доложили руководители всех комитетов обладминистрации.

Глава региона подчеркнул, что сегодняшняя рабочая поездка в Дубовский район призвана проверить ход социально-экономического развития муниципалитета, вскрыть все недостатки проводимых мероприятий, устранить их и наметить планы дальнейшей работы.

— Со своей стороны, — заметил Андрей Бочаров, — мы обязуемся оказать всю возможную помощь.

Глава региона сообщил, что в Волгоградской области наметился ряд территорий, где существуют факторы, препятствующие решению задач в должном объёме и полной мере. В их числе Андрей Бочаров назвал проблему земельных отношений, которая существует на сегодняшний день в Среднеахтубинском, Городищенском, Дубовском районах и, конечно, в Волгограде.

— Есть такие собственники, которые либо не используют землю, либо используют её не по назначению, при этом препятствуя тем, кто хочет реализовать значимые для жителей Волгоградской области инвестиционные проекты

Андрей Бочаров призвал правоохранительные органы активнее решать вопрос о правомерности такого подхода и применять меры в отношении нерадивых собственников.

— Эти вопросы надо решать. Мы заставим таких собственников заниматься землёй или передадим её другим. И времени, и терпения у нас хватит, чтобы навести порядок, — сказал губернатор.

Жители Дубовского района обсудили с главой региона и другие вопросы, касающихся земельных отношений. В частности, людей интересовала проблема участков, находящихся в собственности пожилых граждан, которые уже не в состоянии обрабатывать землю. Однако закон не дает им поблажек: существуют санкции, которые применимы независимо от возраста землепользователя.

Губернатор поставил задачу найти возможность избавить старшее поколение от непомерных санкций.

— Однако вопрос с земельными участками должен быть решен. При невозможности обрабатывать, их следует сдавать в спецфонд. Мириться с существованием неухоженной земли далее нельзя: такие участки представляют немалую опасность, и это показали августовские пожары, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Губернатор дал поручения соответствующим ведомствам разобраться детально с каждым случаем и каждой проблемой.

— Но при этом их решение должно находиться исключительно в правовом поле, — отметил глава региона.

Жителей Дубовки волновала также судьба санатория: об учреждение здравоохранения, которым когда-то гордилась все область, ходит множество слухов о его банкротстве.

Андрей Бочаров разъяснил собравшимся, что Дубовский санаторий находится в собственности профсоюзов, на его восстановление требуется десятки миллионов рублей, которых у владельцев нет. Руководству Волгоградской области удалось привлечь инвестора. В ближайшее время губернатор лично проведет переговоры с ним, чтобы убедить сохранить социальную направленность объекта.

Глава региона рассказал, что на территории санатория планировалось строительство коттеджей. Однако Андрей Бочаров с такой позицией не согласился.

— На берегу водохранилища должно остаться учреждение для лечения и отдыха людей, — подчеркнул губернатор.

Мнение людей — то, что интересует главу Волгоградской области в первую очередь. Для получения обратной связи губернатор выезжает в районы Волгоградской области, инспектирует ход работ по благоустройству территорий, проверяет реконструируемые объекты социальной инфраструктуры, встречается с жителями. По озвучиваемым на таких мероприятиях проблемах, ставятся задачи по их решению и определяются сроки и исполнители. В регионе продолжается работа по наведению порядка во всех сферах.

Андрей Бочаров подвел итоги сегодняшней встречи.

— Можно с уверенностью сказать, что планы, намеченные в 2014 году, выполняются. В то же время мы должны понимать, что по мановению волшебной палочки ничего не произойдет. Только системная плановая работа поможет решить поставленные задачи, — сказал губернатор в ходе рабочего совещания, в котором приняли участие главы комитетов областной администрации и актив Дубовского района.

Глава региона отметил, что Дубовский район имеет огромный потенциал, определяемый уникальным местоположением муниципалитета вблизи областного центра.

— Он также связан с серьезной промышленной базой, созданной старшим поколением и, к сожалению, сегодня утраченной. Более того, бездарно разграбленной, — подчеркнул Андрей Бочаров.