Прибалхашье сотрясали взрывы

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В истории независимой страны военные первый раз отстреляли из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной обороны, работу которых раньше казахстанцы видели лишь в новостях мировых телеканалов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны по г. Алматы.

Учения «Боевое содружество — 2017» удивило даже военных корреспондентов, видевших многое за 25 лет независимости страны. Впервые им удалось увидеть в действии зенитно-ракетные комплексы «С 300», «С200» и другие, которые работали пусть и по учебным, но вполне реальным мишеням.

Разговор об участии авиации в учениях — отдельный. Здесь были представлены самые современные самолеты, которые уже есть у нас, в Казахстане, и о приобретении которых ВВС других стран пока могут только мечтать. — Сегодня завершился очередной этап международных тактических учений «Боевое содружество-2017», говорит Главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

— Они проводятся в единых рамках сотрудничества стран СНГ. Сегодня прошла активная фаза с боевыми стрельбами и пусками ракет. Работали и войска противовоздушной обороны и авиация. Учения эти в очередной раз показали, что наши боевые расчеты, экипажи самолетов готовы выполнить поставленные задачи. В то же время мы проверили готовность и функциональность нашей военной техники. Она в очередной раз показала свою эффективность и готовность. Тем самым мы убедились, что войска противовоздушной обороны и военно-воздушные войска к охране рубежей нашего государства готовы.

На учениях было отработано боевое применение новейших образцов вооружения и авиационной техники. В том числе самолетов «СУ 30СМ» и вертолетов «МИ 35 М» и «МИ 171 Ш».