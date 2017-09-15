Что изменится после внедрения нового Уголовного кодекса

Заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов на правах представителя органа-разработчика проекта рассказал о новшествах в проекте Уголовного кодекса, которые ранее в казахстанской практике не применялись. Для полноценного функционирования нового Уголовного Кодекса придется изменить 12 законов. «Наши индикаторы — это верховенство права, равноправие сторон в суде, обеспечение принципа состязательности, процессуальное равенство сторон. Новеллы — снижение срока задержания до 48 часов, а в отношении несовершеннолетних до 24 часов, что даст реальный положительный результат, потому что именно на этой стадии идут нарушения, когда этот период используется для получения признания. Процессуальный прокурор теперь, не ожидая уведомления о задержании, будет проверять законность и обоснованность задержания в текущем режиме, сразу реагировать на любые нарушения», — отметил Марат Ахметжанов. Второй момент- поэтапная передача полномочий по санкционированию следственных действий судьям. Прокуратура инициировала передачу всех санкций, в том числе и на принудительное освидетельствование, а также негласные следственные действия суду. Только он имеет право ограничить права человека. Такова мировая практика.



«Декриминализировано лжепредпринимательство. Теперь прокурор будет проверять целесообразность и обоснованность подозрения. Избирать более мягкие меры — подписку о невыезде, лишение права поручительства и другое. Это значительно повышает гарантии для задержанных на соблюдение прав», — сказал Марат Ахметжанов.



На сегодня в Казахстане уже изменили 25 статей УК, снизив пределы штрафов за экономические деяния, в 10 раз подняв порог уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов.



Адвокатское сообщество выразило мнение, что предпринимаемых мер недостаточно для существенного реформирования судебной системы. «Некоторые меры вызывают сомнения. Мы считаем, чтобы поднять состязательность на досудебной стадии, необходимы правовые механизмы для адвокатов по сбору и предоставлению доказательств. Одним только прямым обращением к следственному судье, которое появится в новом Уголовном Кодексе, доказательность не обеспечить. Это — минимальные правовые механизмы, их недостаточно для эффективной работы адвоката. Необходимо разрешить опрос адвокатом свидетелей, назначение производственных экспертиз, получение сравнительных исследований, предметов и документов, детективов, предусмотреть обязательность судебных заседаний при наличии новых доказательств. Еще одно условие для состязательности- гарантии неприкосновенности адвокатов. Оппонируя правоохранительным органам, адвокаты находятся под прессом давления. Нужно прописать иммунитет, запрет на прослушивание переговоров адвокатов, запретить вторжение в служебные помещения, в том числе гласные и негласные досмотры», — сказал председатель Республиканского союза адвокатов Ануар Тугел.



Повышению гласности уголовного процесса должна способствовать, по мнению разработчиков проекта, цифровизация. Заместитель Генпрокурора сообщил, что без дополнительных затрат разработали систему электронного уголовного дела, в качестве эксперимента 103 электронные санкции были выданы судом в этом году.



«Она снимает много проблем — минимизирует фальсификации, становится все прозрачным. Ускорится следствие — есть шаблон документов. Можно взять электронную санкцию суда. Экономия бюджета, прозрачность и доступность уголовного процесса всем сторонам. Можно будет подавать ходатайства, это будут видеть надзорные органы, следователи обязаны будут в течение недели ответить. Спешу предупредить, что моментально мы не откажемся от бумаг, все будет происходить постепенно, чтобы избежать недоработок», — сказал заместитель Генпрокурора.



Председатель Конституционного совета Игорь Рогов считает поправки своевременными и направленными на более эффективное исполнение норм Конституции.