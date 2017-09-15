Попечительский совет ЧелГУ возглавил бизнесмен Александр Аристов

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

В попечительский совет ЧелГУ вошли член Совета Федерации Ирина Гехт, заместитель гендиректора Международного акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум», экс-депутат госдумы Михаил Гришанков, гендиректор ОАО «ГРЦ им. ак. В. П. Макеева», академик РАН Владимир Дегтярь, директор РФЯЦ-ВНИИТФ им. ак. Е. И. Забабахина Михаил Железнов, глава областного минспорта Леонид Одер, министр финансов области Андрей Пшеницын и другие руководители административных, социальных и коммерческих структур.