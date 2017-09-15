Попечительский совет ЧелГУ возглавил бизнесмен Александр Аристов
Председатель совета директоров ЧЭМК Александр Аристов возглавил попечительский совет челябинского государственного университета.
Председатель совета директоров ЧЭМК Александр Аристов возглавил попечительский совет челябинского государственного университета.
Об этом Накануне.RU сообщили в
В попечительский совет ЧелГУ вошли член Совета Федерации Ирина Гехт, заместитель гендиректора Международного акционерного общества «Каспийский Трубопроводный Консорциум»,
Добавим, что заместителем председателя совета избран главный врач ГБУЗ «ЧОКОД», академик РАН Андрей Важенин.