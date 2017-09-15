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15:10 (мск), источник: Интерфакс

Инаугурация губернатора Севастополя намечена на 18 сентября

15 сентября. Interfax-Russia.ru — Инаугурация избранного губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова состоится в ближайший понедельник, сообщил «Интерфаксу» представитель севастопольского правительства.

Источник: Интерфакс

«18 сентября в театре имени Луначарского пройдет торжественная церемония вступления губернатора в должность», — сказал собеседник агентства.

«Севастопольская городская избирательная комиссия в пятницу приняла постановление о регистрации губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова», — сообщил «Интерфаксу» представитель избиркома.

Врио губернатора Севастополя, выдвиженец партии «Единая Россия» получил на выборах 10 сентября 71,05% (77,4 тыс.) голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Помимо Д. Овсянникова, в выборах участвовали четыре кандидата.

Жители Севастополя, основанного в 1783 году, ранее ни разу не избирали губернатора. В дореволюционной истории города руководители назначались: сначала это были генерал-губернаторы, затем — градоначальники. В бытность Крымского полуострова в составе Украины главу администрации Севастополя назначал президент страны. После вхождения Крыма в состав России в 2014 году губернатора утверждали севастопольские парламентарии из числа кандидатов, предложенных президентом РФ.

Законодательное собрание Севастополя ввело прямые выборы губернатора, внеся изменения в устав города в 2016 году. Порядок их проведения утвержден севастопольским парламентом в марте нынешнего года. Региональный закон вводит муниципальный фильтр и не допускает участия в кампании самовыдвиженцев.

Губернатор избирается на пять лет.

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