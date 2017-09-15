Инаугурация губернатора Севастополя намечена на 18 сентября
15 сентября.
15 сентября.
«18 сентября в театре имени Луначарского пройдет торжественная церемония вступления губернатора в должность», — сказал собеседник агентства.
«Севастопольская городская избирательная комиссия в пятницу приняла постановление о регистрации губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова», — сообщил «Интерфаксу» представитель избиркома.
Врио губернатора Севастополя, выдвиженец партии «Единая Россия» получил на выборах 10 сентября 71,05% (77,4 тыс.) голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Помимо Д. Овсянникова, в выборах участвовали четыре кандидата.
Жители Севастополя, основанного в 1783 году, ранее ни разу не избирали губернатора. В дореволюционной истории города руководители назначались: сначала это были
Законодательное собрание Севастополя ввело прямые выборы губернатора, внеся изменения в устав города в 2016 году. Порядок их проведения утвержден севастопольским парламентом в марте нынешнего года. Региональный закон вводит муниципальный фильтр и не допускает участия в кампании самовыдвиженцев.
Губернатор избирается на пять лет.