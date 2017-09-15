Аксенов обвинил ЕС в гибридной войне против Крыма

Источник: AP 2017

— Это несправедливая, глупая и деструктивная политика, которая в конечном счете вредит самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам, — заявил Аксенов.

При этом, по словам главы РК, в глаза бросается откровенное применение политики двойных стандартов: водную, продовольственную и энергетическую блокаду полуострова со стороны Киева европейские политики упорно не замечают, а значит одобряют.

— В то же время мы не услышали слов осуждения или даже обеспокоенности по поводу засылки на нашу территорию диверсионных групп для совершения террористических актов, — напомнил глава Крыма. — То есть мы имеем дело с последовательной политикой, направленной именно против населения нашего полуострова, против всех крымчан. Санкции — часть этой преступной политики, элемент гибридной войны, развязанной против России и Крыма. Никаких иллюзий на этот счет у нас быть не должно.

Аксенов предложил действенное «противоядие» против санкций ЕС: это укрепление единства народов России на основе общих целей и ценностей, опора на собственные силы, дальнейшее повышение оборонного и экономического потенциала РФ.

Не менее важно доносить до европейцев правду о российском Крыме, прежде всего с помощью народной дипломатии.