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15:11 (мск), источник: "Российская газета"

Аксенов обвинил ЕС в гибридной войне против Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает очередное продление Евросоюзом санкций против России и Крыма попыткой наказать крымчан за их свободный выбор на референдуме в 2014 году. Об этом Аксенов написал в Facebook.

Источник: AP 2017

— Это несправедливая, глупая и деструктивная политика, которая в конечном счете вредит самой Европе и подрывает доверие к европейским институтам, — заявил Аксенов.

При этом, по словам главы РК, в глаза бросается откровенное применение политики двойных стандартов: водную, продовольственную и энергетическую блокаду полуострова со стороны Киева европейские политики упорно не замечают, а значит одобряют.

— В то же время мы не услышали слов осуждения или даже обеспокоенности по поводу засылки на нашу территорию диверсионных групп для совершения террористических актов, — напомнил глава Крыма. — То есть мы имеем дело с последовательной политикой, направленной именно против населения нашего полуострова, против всех крымчан. Санкции — часть этой преступной политики, элемент гибридной войны, развязанной против России и Крыма. Никаких иллюзий на этот счет у нас быть не должно.

Аксенов предложил действенное «противоядие» против санкций ЕС: это укрепление единства народов России на основе общих целей и ценностей, опора на собственные силы, дальнейшее повышение оборонного и экономического потенциала РФ.

Не менее важно доносить до европейцев правду о российском Крыме, прежде всего с помощью народной дипломатии.

— Этот инструмент уже доказал свою эффективность. Уверен, рано или поздно в Европе поймут бесперспективность политики давления и санкций. С Россией такой подход не работает.

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