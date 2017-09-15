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14:57 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров открыли в Крутых ключах бульвар имени Героя России Алихана Калиматова

В пятницу, 15 сентября, в микрорайоне Крутые ключи торжественно открыли бульвар имени Героя России, кавалера Ордена Мужества Алихана Калиматова. В церемонии приняли участие губернатор Николай Меркушкин и глава Республики Ингушетия Юнус-бек Евкуров.

Источник: РИА "Новости"

Именем погибшего в 2007 году на Северном Кавказе подполковника ФСБ Алихана Калиматова назван бульвар, который расположен между школой № 7 и 2 и 3 корпусами детского сада № 1. На бульваре также установлен памятный знак, рассказывающий о подвиге уроженца Ингушетии, который в 1996 году переехал в Самару и, по словам, сослуживцев, называл волжский город своей второй родиной.

В Самаре Алихан Калиматов заочно учился на юрфаке госуниверситета и параллельно работал — был сотрудником оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.

С 2002 года он вместе с товарищами по управлению постоянно находился в зоне проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе. Был награжден медалями и благодарностями, являлся кавалером Ордена Мужества.

Погиб Алихан Калиматов в сентябре 2007 года в Ингушетии — неизвестные расстреляли его машину, в которой потом нашли более 130 пулевых отверстий. Указом президента РФ от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны Алихану Калиматову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). А приказом руководителя 2 Службы ФСБ России он зачислен навечно в списки воинской части.

По словам родных, сослуживцев, которые прозвучали во время открытия бульвара имени Алихана Калиматова, он был уникальным человеком, обладал неординарным мышлением, очень хорошо разбирался в музыке, был коммуникабельным, прекрасно знал историю, занимался единоборствами. Но, прежде всего, он был офицером. Офицером с большой буквы.

Алихан Калиматов был ярчайшей личностью. Он, как и его сослуживцы, всегда был верен присяге и делал все от него зависящее для защиты интересов страны. Он делал все, чтобы народы страны всегда жили в согласии, и никто извне не мог диктовать России свои условия.
Николай Меркушкин

Губернатор напомнил: в Самарской области сложилась добрая традиция называть именами Героев Советского Союза, именами Героев России школы и улицы. Он подчеркнул, что молодые люди, школьники должны знать, какой ценой Россия отстояла свою независимость.

«Все герои были людьми, с которых надо брать пример. Это придает молодому поколению дополнительную волю, мужество и, самое главное, воспитывает дух патриотизма, без которого мы не сможем сохранить нашу страну и наше будущее», — сказал глава региона.

Глава Ингушетии, Герой России Юнус-бек Евкуров, который специально прилетел на открытие бульвара и памятного знака в честь своего земляка, отметил, что российский офицер — это человек, который ради своей страны готов отдать жизнь в любую секунду.

«Даже если есть предчувствие, настоящие, мужественные люди все равно идут и выполняют свой долг, нередко ценой жизни. Достойная смерть — тоже подвиг. И это не только бессмертный подвиг, но и продолжение жизни. Это важно для всех нас, особенно для детей, которые должны ежеминутно, ежечасно воспитываться на подвигах своих предков. И тех, кто в годы Великой Отечественной войн сложил свои головы, и тех, кто сегодня отдает свои жизни в борьбе международным терроризмом», — подчеркнул Герой России.

Он также сообщил, что в Ингушетии, на родине Алихана Калиматова, о его подвиге помнят — его именем планируется назвать улицу в Магасе, и школа, где он учился, также будет носить имя Алихана Калиматова.

Молодежь, школьники должны воспитываться на примере таких достойных офицеров, великих людей. Я уверен, что и самарцы, проходя по бульвару имени Алихана Калиматова, будут всегда помнить, какой подвиг он совершил. Это будет воспитывать в них чувство патриотизма как гражданского, так и военного.
Юнус-бек Евкуров

Руководитель управления ФСБ по Самарской области Владимир Татауров подчеркнул, что Герой России Калиматов был примерным мужем, отличным отцом, честным, порядочным офицером.

«Мы всегда помним подвиг, который совершил Алихан. На его примере воспитывается новое поколение сотрудников управления», — сказал он.

«Работал всегда смело, остро, рискованно, чем спас сотни жизней мирных жителей», — охарактеризовал Алихана Калиматова его сослуживец, полковник Григорий Хуторенко.

В церемонии также приняли участие братья Героя России — Махмут и Магомет Калиматовы. Руководитель управления Росприроднадзора по Самарской области Махмут Калиматов от имени семьи выразил благодарность всем, кто поддержал инициативу увековечить память брата, назвав его именем бульвар в Самаре.

«Это место, где мы можем поклониться своему брату. Огромное спасибо вам от всей нашей семьи», — сказал он.

После того, как кадеты Горского кадетского корпуса открыли памятный знак, к нему возложили цветы Николай Меркушкин, Юнус-бек Евкуров, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан, руководители ФСБ, руководители Самары, ветераны, школьники, жители Крутых Ключей.

Отметим, что в рамках визита в Самару глава Ингушетии, Герой России Юнус-бек Евкуров провел урок Мужества в школе № 7, которая носит имя Героя России Михаила Калашникова, а также посетил детский сад в Крутых ключах.

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