На Кубани признали недействительными выборами на двух участках

«Всего поступило 42 обращения с жалобами. Большая часть из них из Краснодара. Шесть заявлений было посвящено вбросам. По данным обращениям не найдено подтверждений. На все обращения даны ответы. Оснований не подводить итоги нет», — сообщил сегодня зампред главы крайизбиркома Игорь Михеев. По словам главы крайзбиркома Алексея Черненко, до дня голосования поступило всего четыре жалобы. Он отметил, что на самих выборах жалоб и обращений было на порядок меньше, чем в предыдущие годы. Тем не менее, он заявил, что «признано недействительным (итоги выборов) два конкретных участка. Нарушения носили формальный характер».