На Кубани признали недействительными выборами на двух участках

«Всего поступило 42 обращения с жалобами. Большая часть из них из Краснодара. Шесть заявлений было посвящено вбросам. По данным обращениям не найдено подтверждений. На все обращения даны ответы. Оснований не подводить итоги нет», — сообщил сегодня зампред главы крайизбиркома Игорь Михеев. По словам главы крайзбиркома Алексея Черненко, до дня голосования поступило всего четыре жалобы. Он отметил, что на самих выборах жалоб и обращений было на порядок меньше, чем в предыдущие годы. Тем не менее, он заявил, что «признано недействительным (итоги выборов) два конкретных участка. Нарушения носили формальный характер».
Один из них — в Карасунском округе Краснодара, где, напомним, выдвигалась депутат пятого созыва Юлия Алешкевич. Также глава крайзбиркома проинформировал, по общекраевому списку прошли 29 человек от «Единой России», по трое — от КПРФ и ЛДПР.
Как ранее писал «ФедералПресс», что по итогам выборов депутатов законодательного собрания Краснодарского края «Единая Россия» занимает 60 мандатов из 70.
При этом в Краснодаре на Центральном одномандатном округе победу одержал и.о. главы реготделения «Справедливая Россия» Денис Хмелевской, на анапско-новороссийском округе (Южный) — исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко (Партия роста), а депутаты-единороссы Николай Кравченко и Виктор Тепляков побеждают на Виноградном и Сочинском округе соответственно (последние шли на выборы в качестве самовыдвиженцев). Добавим, комиссия Центральной избирательной комиссии закончила проверку выборов на Кубани и признала их легитимными.