Билеты на поезда в сообщении с Россией временно подешевеют с 18 сентября
БелЖД совместно c ОАО Российские железные дороги делает скидки: в
БелЖД совместно c ОАО Российские железные дороги делает скидки: в
Сезонное снижение стоимости проезда будет с 18 сентября. По отношению к августу нынешнего года билеты станут дешевле примерно на 20%. Соответствующая информация появилась на сайте Белорусской железной дороги.
В частности, с 18 сентября стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда № 26 Минск—Москва снизится на 32 рубля (до 136,81 рубля), а в плацкартном вагоне — на 17 рублей (до 75,32 рубля).
Кроме того, будет сохранено и применение скидок:
до 15% — в зависимости от сроков приобретения билетов для купейных вагонов и вагонов СВ;.
10% — при проезде на боковых местах в плацкарте;.
10% — скидка при одновременном оформлении проездных документов туда и обратно при проезде в вагонах СВ и купейных вагонах отдельных поездов.
Организованным группам будут предоставляться скидки до 30% от общей стоимости проезда при приобретении группового билета в зависимости от количества пассажиров в группе.