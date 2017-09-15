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15:34 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Билеты на поезда в сообщении с Россией временно подешевеют с 18 сентября

БелЖД совместно c ОАО Российские железные дороги делает скидки: в сентябре-октябре билеты на поезда сообщением с Россией можно будет купить дешевле.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сезонное снижение стоимости проезда будет с 18 сентября. По отношению к августу нынешнего года билеты станут дешевле примерно на 20%. Соответствующая информация появилась на сайте Белорусской железной дороги.

В частности, с 18 сентября стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда № 26 Минск—Москва снизится на 32 рубля (до 136,81 рубля), а в плацкартном вагоне — на 17 рублей (до 75,32 рубля).

Кроме того, будет сохранено и применение скидок:

до 15% — в зависимости от сроков приобретения билетов для купейных вагонов и вагонов СВ;.

10% — при проезде на боковых местах в плацкарте;.

10% — скидка при одновременном оформлении проездных документов туда и обратно при проезде в вагонах СВ и купейных вагонах отдельных поездов.

Организованным группам будут предоставляться скидки до 30% от общей стоимости проезда при приобретении группового билета в зависимости от количества пассажиров в группе.

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