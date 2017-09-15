Билеты на поезда в сообщении с Россией временно подешевеют с 18 сентября

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сезонное снижение стоимости проезда будет с 18 сентября. По отношению к августу нынешнего года билеты станут дешевле примерно на 20%. Соответствующая информация появилась на сайте Белорусской железной дороги.

В частности, с 18 сентября стоимость проезда в купейном вагоне скорого поезда № 26 Минск—Москва снизится на 32 рубля (до 136,81 рубля), а в плацкартном вагоне — на 17 рублей (до 75,32 рубля).

Кроме того, будет сохранено и применение скидок:

до 15% — в зависимости от сроков приобретения билетов для купейных вагонов и вагонов СВ;.

10% — при проезде на боковых местах в плацкарте;.

10% — скидка при одновременном оформлении проездных документов туда и обратно при проезде в вагонах СВ и купейных вагонах отдельных поездов.