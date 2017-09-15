В Сирии создали четыре зоны безопасности

Источник: РИА "Новости"

«Выражаем удовлетворение ходом реализации меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 года. Объявляем о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо), а также в определенных районах на юге Сирии», — говорится в совместном заявлении стран-гарантов — Ирана, России и Турции по итогам международной встречи по Сирии в Астане, которое зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

При этом отмечается, что создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой первоначально составит шесть месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса гарантов. Страны-гаранты заявили, что ни при каких обстоятельствах создание упомянутых зон деэскалации не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

Кроме того в заявлении также говорится, что будут развернуты силы контроля деэскалации трех стран-гарантов на основе карт, согласованных 8 сентября в Анкаре. Также создается совместный ирано-российско-турецкий координационный центр для согласования действий сил контроля в зонах деэскалации.