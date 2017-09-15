В Сирии создали четыре зоны безопасности
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Сирии созданы четыре зоны деэскалации — таковы результаты переговоров шестого раунда переговоров в рамках Астанинского процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Сирии созданы четыре зоны деэскалации — таковы результаты переговоров шестого раунда переговоров в рамках Астанинского процесса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Выражаем удовлетворение ходом реализации меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 года. Объявляем о создании зон деэскалации в соответствии с меморандумом от 4 мая 2017 года в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо), а также в определенных районах на юге Сирии», — говорится в совместном заявлении
При этом отмечается, что создание зон деэскалации и полос безопасности является временной мерой, продолжительность которой первоначально составит шесть месяцев с автоматическим продлением на основе консенсуса гарантов.
Кроме того в заявлении также говорится, что будут развернуты силы контроля деэскалации трех
«Отмечаем прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидацией ДАИШ, “Джабхат ан-Нурсы”, и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с “Аль-Каидой” или ДАИШ, в результате начала функционирования вышеупомянутых зон деэскалации и подтверждают решимость принять все необходимые меры для продолжения борьбы с ними как внутри, так и за пределами зон деэскалации», — заявили