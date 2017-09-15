«Постараюсь сделать все от меня зависящее»: в Нижнем Тагиле состоялась инаугурация Сергея Носова

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на инаугурации присутствовали около 500 человек. Под звуки марша на сцену драматического театра был внесен Государственный флаг России, флаги Свердловской области и Нижнего Тагила, а также специальный экземпляр Устава города для процедуры присяги. Председатель городской избирательной комиссии Лидия Брызгалова огласила решение избиркома и вручила Сергею Носову удостоверение об избрании. Он произнес присягу, в которой, в соответствии с Уставом, торжественно обещал справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные ему полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей города.

Носов поблагодарил избирателей Нижнего Тагила за оказанное ему доверие.

Читайте также Мэр Нижнего Тагила Носов на выборах главы города набирает более 90% голосов

«Расцениваю эти высокие проценты как полнейшее одобрение тагильчанами указов президента, как оценку внимания президента к нашему городу, как оценку его поручений по Нижнему Тагилу. Мне оставалось только по мере сил добросовестно эти поручения выполнить», — пообещал он.

Отметив, что политика президента и то, что сделано в городе по его поручению, пользуется громадной поддержкой тагильчан, вновь избранный глава заявил: «Я думаю, что так будет и в дальнейшем. Во всяком случае, я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы так оно и было».

С убедительной победой мэра поздравил полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Он отметил, что итоги деятельности Сергея Носова за прошедшие пять лет говорят сами за себя.

«Результаты работы мэра оценены на “отлично”, и он вновь получил мандат доверия тагильчан. Дело тут не только в личных качествах главы города, но и новом подходе к развитию Нижнего Тагила. Мэр и его команда смогли посмотреть на проблемы города свежим взглядом, и это был взгляд не начальника, а простого жителя», — отметил Холманских.

По его словам, за последние годы в превращении Нижнего Тагила в современный город совершен «настоящий прорыв». Он также выразил уверенность в том, что предстоящее 300-летие муниципалитета станет событием российского значения.

«Убежден, что город это заслужил. Главное — не потерять набранный темп. Уверен, что с нынешним мэром и его командой это обязательно получится», — заявил полпред.

От имени избранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и себя лично Сергея Носова поздравил первый заместитель главы региона Алексей Орлов. Слова приветствия от председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной передали депутаты регионального парламента Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Михаил Ершов и Евгений Лутохин. Также поздравительные речи произнесли управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, председатель совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Иван Хороший. Были зачитаны поздравительные адреса президента компании «ЕвразХолдинг» Александра Фролова, генерального директора корпорации УВЗ Александра Потанина и исполнительного директора Уралвагонзавода Владимира Рощупкина.