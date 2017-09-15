Горизбирком окончательно распределил мандаты между единороссами: Инна Гомолко стала депутатом

Затем соотвествующие изменения внесли члены городской избирательной комиссии.

Как ранее сообщал «СуперОмск», из-за технической ошибки «Единая Россия» на 342 участке получила 13 голосов вместо реально заработанных. Отметим, что эта «оплошность» значительно вопияла на распределение мандатов между единороссами, выдвигавшимися по списку.

«Суд обратил решение к немедленному исполнению. Сначала заседание провела участковая избирательная комиссия. Нам документы с изменённым протоколом направила уже окружная избирательная комиссия. Теперь у нас меняется распределение голосов в числовом и процентном соотношении. На количество мандатов, распределяемых между партиями это не влияет. Но для региональной группы номер 8 эти изменения будут существенными. Эта региональная группа получает девятый мандат, который ей и причитается», — заявил председатель горизбиркома Иван Ходаков.

В результате сегодняшнего распределения, девятый мандат достался лидеру списка «Единая Россия» на 8-м округе, сопредседателю общественной организации «Оплот» Инне Гомолко.