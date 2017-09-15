Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
«Я президент мира»: Порошенко сделал заявление на встрече в Киеве
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Лаврова попросили вмешаться в ситуацию с парковкой для дипломатов
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
На Украине собираются штурмовать резиденцию Порошенко – СМИ
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
В Киеве готовятся отстранить Порошенко: СМИ об импичменте
США потерпели "эпический провал" в Сирии - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
14События недели в фотографиях
15:37 (мск), источник: СуперОмск

Горизбирком окончательно распределил мандаты между единороссами: Инна Гомолко стала депутатом

После решения Первомайского райсуда Омска участковая и окружная избирательные комиссии внесли изменения в итоговый протокол по результатам выборов.

Затем соотвествующие изменения внесли члены городской избирательной комиссии.

Как ранее сообщал «СуперОмск», из-за технической ошибки «Единая Россия» на 342 участке получила 13 голосов вместо реально заработанных. Отметим, что эта «оплошность» значительно вопияла на распределение мандатов между единороссами, выдвигавшимися по списку.

«Суд обратил решение к немедленному исполнению. Сначала заседание провела участковая избирательная комиссия. Нам документы с изменённым протоколом направила уже окружная избирательная комиссия. Теперь у нас меняется распределение голосов в числовом и процентном соотношении. На количество мандатов, распределяемых между партиями это не влияет. Но для региональной группы номер 8 эти изменения будут существенными. Эта региональная группа получает девятый мандат, который ей и причитается», — заявил председатель горизбиркома Иван Ходаков.

В результате сегодняшнего распределения, девятый мандат достался лидеру списка «Единая Россия» на 8-м округе, сопредседателю общественной организации «Оплот» Инне Гомолко.

Напомним, изменить итоговые протоколы на 342 участке 15 сентября постановил Первомайский райсуд Омска. После решения суда «Единая Россия» получила на округе 4214 голосов или 40,66%, тогда как ранее было 39,76%. В ходе судебного заседания было установлено, что в день выборов на 342-м участке была допущена техническая ошибка. В результате у «Единой России» по ошибке отняли 108 голосов, а «Коммунистам России» приписали голоса единороссов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Скотленд-Ярд объявил взрыв в лондонском метро терактом
Ущерб от анонимных звонков о минировании оценили в 1 млрд рублей
В России могут ввести налог для eBay и AliExpress
Кремль опроверг решение прекратить гуманитарную помощь Донбассу
В Госдуме предложили сократить депутатам рабочий день в пятницу
ЦБ снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
Спорт
Убитая мечта. Даже Овечкин не запугал НХЛ У НХЛ всегда на первом месте бизнес, и никто этого не изменит
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Леди
Пусть видит: можно ли выщипывать брови в присутствии бойфренда На лице маска из огурцов, волосы накручены на бигуди – в обществе принято считать, что нормальные женщины перед мужчинами в таком виде не показываются. Или все-таки да?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь