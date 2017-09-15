Горизбирком окончательно распределил мандаты между единороссами: Инна Гомолко стала депутатом
После решения Первомайского райсуда Омска участковая и окружная избирательные комиссии внесли изменения в итоговый протокол по результатам выборов.
После решения Первомайского райсуда Омска участковая и окружная избирательные комиссии внесли изменения в итоговый протокол по результатам выборов.
Затем соотвествующие изменения внесли члены городской избирательной комиссии.
Как ранее сообщал «СуперОмск»,
«Суд обратил решение к немедленному исполнению. Сначала заседание провела участковая избирательная комиссия. Нам документы с изменённым протоколом направила уже окружная избирательная комиссия. Теперь у нас меняется распределение голосов в числовом и процентном соотношении. На количество мандатов, распределяемых между партиями это не влияет. Но для региональной группы номер 8 эти изменения будут существенными. Эта региональная группа получает девятый мандат, который ей и причитается», — заявил председатель горизбиркома Иван Ходаков.
В результате сегодняшнего распределения, девятый мандат достался лидеру списка «Единая Россия» на 8-м округе, сопредседателю общественной организации «Оплот» Инне Гомолко.
Напомним, изменить итоговые протоколы на 342 участке 15 сентября постановил Первомайский райсуд Омска. После решения суда «Единая Россия» получила на округе 4214 голосов или 40,66%, тогда как ранее было 39,76%. В ходе судебного заседания было установлено, что в день выборов на 342-м участке была допущена техническая ошибка. В результате у «Единой России» по ошибке отняли 108 голосов, а «Коммунистам России» приписали голоса единороссов.