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16:17 (мск), источник: Noi.md

Обсуждение на ГА ООН темы вывода войск из Молдавии отложили

Рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября, заявил пресс-секретарь председателя 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Бренден Варма.

Источник: Noi.md

«В соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями, генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре», — сказал Варма журналистам в ООН.

Он уточнил, что речь идет о делегациях Молдавии и России. По его словам, на заседании Генассамблеи 15 сентября будет принята программа работы на 72-ю сессию.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных.

Позже в МИД Молдавии заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона», а «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ».

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