Обсуждение на ГА ООН темы вывода войск из Молдавии отложили

Источник: Noi.md

«В соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями, генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре», — сказал Варма журналистам в ООН.

Он уточнил, что речь идет о делегациях Молдавии и России. По его словам, на заседании Генассамблеи 15 сентября будет принята программа работы на 72-ю сессию.

Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных.