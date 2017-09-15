Обсуждение на ГА ООН темы вывода войск из Молдавии отложили
Рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября, заявил
Рассмотрение вопроса о включении в программу Генассамблеи ООН пункта о выводе иностранных войск из Молдавии отложено до октября, заявил
«В соответствии с договоренностью между заинтересованными делегациями, генеральный комитет принял решение отложить рассмотрение этого пункта до следующей встречи, которая пройдет в октябре», — сказал Варма журналистам в ООН.
Он уточнил, что речь идет о делегациях Молдавии и России. По его словам, на заседании Генассамблеи 15 сентября будет принята программа работы на 72-ю сессию.
Ранее постпред Молдавии при ООН Виктор Морару направил в секретариат ООН письмо, в котором сказано, что страна рассчитывает вынести на предстоящую 72-ю сессию Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе из страны иностранных военных.
Позже в МИД Молдавии заявили, что «инициатива не касается вывода российских военнослужащих, которые входят в трехсторонние миротворческие силы в Зоне безопасности Приднестровского региона», а «позволит рассмотреть в конструктивном ключе Генассамблеей ООН вопроса незаконного размещения оперативной группы вооруженных сил РФ».