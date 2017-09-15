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16:22 (мск), источник: Коммерсантъ

На инаугурацию Максима Решетникова приглашен Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин приглашен на инаугурацию Максима Решетникова.

Об этом «Ъ » рассказал собеседник из окружения главы Прикамья. Приедет ли московский чиновник в Пермь пока неизвестно.

В понедельник, 18 сентября, победивший на выборах губернатора Пермского края, Максим Решетников официально вступает в должность руководителя региона. С Сергеем Собяниным он знаком по работе в правительстве Москвы.

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