На инаугурацию Максима Решетникова приглашен Сергей Собянин

Об этом «Ъ » рассказал собеседник из окружения главы Прикамья. Приедет ли московский чиновник в Пермь пока неизвестно.

В понедельник, 18 сентября, победивший на выборах губернатора Пермского края, Максим Решетников официально вступает в должность руководителя региона. С Сергеем Собяниным он знаком по работе в правительстве Москвы.