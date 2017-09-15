Глава Туапсинского района Лыбанев досрочно покинул пост
Глава Туапсинского района Владимир Лыбанев ушел в отставку по собственному желанию.
Глава Туапсинского района Владимир Лыбанев ушел в отставку по собственному желанию.
Решение принято сегодня после того, как стало известно, что Владимир Лыбанев избран депутатом Заксобрания Краснодарского края шестого созыва, сообщает
Владимир Лыбанев занимал пост главы Туапсинского района последние семь лет.
Как сообщали Юга.ру, ЦИК признала выборы в ЗСК в Краснодарском крае легитимными. «Выборы в Краснодарском крае прошли легитимно. По итогам проведенной проверки, с учетом рекомендации рабочей группы краевой избирательной комиссией отменены результаты голосования только на двух участках в Краснодаре, но они не оказали существенного влияния на общий результат выборов», — сказал представитель ЦИК.
Выборы в Заксобрание Краснодарского края прошли 10 сентября. По данным крайизбиркома, в голосовании по партийным спискам 70,77% получила «Единая Россия», КПРФ — 11,53%, ЛДПР — 11,15%, «Справедливая Россия» — 3,48%, «Коммунисты России» — 1,54%.
Главу кубанских эсеров выгнали из партии после победы на выборах в ЗСК. Руководство партии заявило об исключении из своих рядов руководителя регионального отделения в Краснодарском крае Дениса Хмелевского за предательство и работу на стороне оппонентов. Хмелевский заявил, что обратится в суд за защитой чести и деловой репутации.
Как сообщали Юга.ру, координатор движения в защиту прав избирателей «Голос» в Краснодарском крае Давид Канкия предположил, что депутаты «Справедливой России», а также КПРФ вступили в сговор с «Единой Россией» ради победы на выборах в ЗСК.