Глава Туапсинского района Лыбанев досрочно покинул пост

Решение принято сегодня после того, как стало известно, что Владимир Лыбанев избран депутатом Заксобрания Краснодарского края шестого созыва, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

Владимир Лыбанев занимал пост главы Туапсинского района последние семь лет.

Как сообщали Юга.ру, ЦИК признала выборы в ЗСК в Краснодарском крае легитимными. «Выборы в Краснодарском крае прошли легитимно. По итогам проведенной проверки, с учетом рекомендации рабочей группы краевой избирательной комиссией отменены результаты голосования только на двух участках в Краснодаре, но они не оказали существенного влияния на общий результат выборов», — сказал представитель ЦИК.

Выборы в Заксобрание Краснодарского края прошли 10 сентября. По данным крайизбиркома, в голосовании по партийным спискам 70,77% получила «Единая Россия», КПРФ — 11,53%, ЛДПР — 11,15%, «Справедливая Россия» — 3,48%, «Коммунисты России» — 1,54%.

Главу кубанских эсеров выгнали из партии после победы на выборах в ЗСК. Руководство партии заявило об исключении из своих рядов руководителя регионального отделения в Краснодарском крае Дениса Хмелевского за предательство и работу на стороне оппонентов. Хмелевский заявил, что обратится в суд за защитой чести и деловой репутации.