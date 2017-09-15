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16:34 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов: Не думаю, что Машков будет участвовать в конкурсе на должность главы Калининграда

Избранный губернатор удивился публичности своего советника.

Источник: Калининград.Ru

Избранный губернатор Антон Алиханов прокомментировал слухи о возможном участии своего советника Владимира Машкова в конкурсе на должность главы Калининграда.

Владимир Николаевич в последнее время стал очень публичным, для меня это вообще удивительно. Я не думаю, что он будет участвовать в этом конкурсе. Возможно, его слова не так интерпретировали или он как-то пошутил, — заявил глава региона, отвечая на вопрос корреспондента Калининград.Ru.

Антон Алиханов также не стал отвечать на вопрос, поддержит ли правительство области кандидатуру мэра города Александра Ярошука. «Без комментариев», — подчеркнул избранный губернатор.

В среду, 13 сентября, ведущая программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» Елена Волова поинтересовалась у гостя студии Владимира Машкова, не хочет ли он поучаствовать в конкурсе на должность мэра. Советник Алиханова ушёл от прямого ответа: «Если мой опыт будет востребован в Калининградской области в той или иной ипостаси, то будем думать». Он также подчеркнул, что это будет «командное решение».

С 2017 года Облдума отменила прямые выборы мэра Калининграда. Главу будут выбирать по конкурсу — в комиссию войдут представители правительства области и Горсовета. Действующий мэр Александр Ярошук пока не подтвердил своего намерения участвовать в конкурсе. «Может быть всё в этой жизни. Я человек верующий, ничего не загадываю, только молюсь», — заявил он журналистам после выборов губернатора.

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