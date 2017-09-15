Белоруссия получила от России кредит в $700 млн
Минфин Белоруссии объявил о получении выделенных Россией $700 млн. Ранее сообщалось, что средства предоставлены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений».
Минфин Белоруссии объявил о получении выделенных Россией $700 млн. Ранее сообщалось, что средства предоставлены «в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений».
«15 сентября 2017 года средства государственного финансового кредита Российской Федерации в полном объеме зачислены на счет Министерства финансов», — говорится в сообщении Минфина Белоруссии.
В подписанном
На конец 2016 года, по данным платежного баланса Союзного государства по версии российского ЦБ, общая задолженность Белоруссии перед Россией составляла почти $6,4 млрд. В 2017 году Минск должен был вернуть с учетом процентов $741 млн, однако в январе—апреле было погашено только $120 млн.
В августе 2017 года Москва погасила последний долг, доставшийся ей от СССР, выплатив Боснии и Герцеговине $125 млн.