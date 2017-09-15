Белоруссия получила от России кредит в $700 млн

На конец 2016 года, по данным платежного баланса Союзного государства по версии российского ЦБ, общая задолженность Белоруссии перед Россией составляла почти $6,4 млрд. В 2017 году Минск должен был вернуть с учетом процентов $741 млн, однако в январе—апреле было погашено только $120 млн.