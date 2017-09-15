Депутаты Казгордумы посетили ряд школ города

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 15 сентября). Сегодня депутаты Казанской городской Думы посетили общеобразовательные учреждения города.

В рабочую группу вошли депутаты Людмила Андреева, Растям Бакиров, Нияз Гафиятуллин, Альбина Киямова, Фанис Нурмухаметов, Фадбир Сафин и Камария Хамидуллина. Они посетили ряд городских школ, на примере которых проанализировали работу в сфере образования Казани, ознакомились с организацией учебного процесса, питания, медицинского обслуживания и дополнительного образования на базе школ.

В объезде школ приняли участие начальник Управления образования Ильсур Хадиуллин, его заместитель Ильнар Хидиятов, заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Алсу Асадуллина, заместитель главы администрации Советского района Айсылу Хамзина и начальники районных отделов образования.

Члены рабочей группы посетили новую многопрофильную школу № 181 в ЖК «Седьмое небо» Советского района, где 1 сентября за парты сели 650 учеников. Директор школы Дина Абдуллина рассказала об основных направлениях образования: физико-математическом, химико-биологическом, лингвистическом, и показала классы, столовую, медицинский кабинет, школьный бассейн с двумя чашами, два спортивных зала и актовый зал на 560 посадочных мест.

После этого рабочая группа посетила МБОУ «Лицей № 83 — Центр образования», в котором в рамках учебной программы углубленно изучаются математика, физика и информатика. Этот центр образовался путем объединения лицея № 83 и СОШ № 95. Депутаты поинтересовались мнением педагогов и учащихся о слиянии двух школ в одну и услышали положительные отзывы. Центр богат педагогами, многие из которых — авторы методических пособий по учебным предметам. Также в нем работает уникальный преподаватель географии Хамзя Кильдеев, который ежегодно вывозит учеников в экспедиции, после которых все находки выставляются в школе. Под большим впечатлением остались депутаты от построенного силами учителей спортивного зала.

Последним пунктом посещения стала средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 14 Вахитовского района. Эта школа находится в рейтинге школ с низкой результативностью, но за последний учебный год показала положительную динамику роста результатов учащихся. В школе обучаются 230 учащихся. На базе школы работают детская музыкальная школа № 5 и центры детского творчества.

В ходе совещания депутаты выявили ряд вопросов, требующих дальнейшего рассмотрения, отметили, что необходимо улучшать материально-техническую базу школ, принять меры по улучшению качества питания школьников.