Лукашенко: главное, чтобы мы не легализовали жульническую деятельность

Во время встречи с главой МНС государства прокомментировал проект указа о создании в Беларуси института налогового консультирования, подготовленный Министерством по налогам и сборам, и обратил внимание на «экспертизу коррупционности» в этом документе.

«Знаете, что меня настораживает? У нас есть налоговые инспекции, которые так или иначе что-то подсказывают, консультируют, если кому-то не ясно. Чтобы мы не легализовали платную деятельность ваших подчиненных. Они за это ещё будут деньги брать, а потом забудут, что они люди государственные, что надо на государство работать. И мы этим самым легализуем жульническую деятельность», — отметил Лукашенко.