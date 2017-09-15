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18:10 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: главное, чтобы мы не легализовали жульническую деятельность

В ходе рабочей встречи с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что именно его настораживает в проекте указа о создании института налогового консультирования.

Источник: Sputnik.by

Во время встречи с главой МНС государства прокомментировал проект указа о создании в Беларуси института налогового консультирования, подготовленный Министерством по налогам и сборам, и обратил внимание на «экспертизу коррупционности» в этом документе.

«Знаете, что меня настораживает? У нас есть налоговые инспекции, которые так или иначе что-то подсказывают, консультируют, если кому-то не ясно. Чтобы мы не легализовали платную деятельность ваших подчиненных. Они за это ещё будут деньги брать, а потом забудут, что они люди государственные, что надо на государство работать. И мы этим самым легализуем жульническую деятельность», — отметил Лукашенко.

По словам президента, проект указа настораживает в том плане, будет ли какой-то эффект от введения института налогового консультирования, поэтому новый указ нужно «подробно защитить».

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