В Европарламенте создана группа дружбы с Молдовой

«Группа создана. Надеюсь, что в ближайшие две недели мы соберемся и обсудим план мероприятий, которые сделают интересы Молдовы более заметными в Брюсселе — в Европаламенте и Еврокомиссии», — сказала евродепутат Норика Николай.



По словам Норики Николай, Молдова может рассчитывать на поддержку множества евродепутатов. Это первая такая группа в Европарламенте.