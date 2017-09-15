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18:13 (мск), источник: Publika.md

В Европарламенте создана группа дружбы с Молдовой

В Европарламенте создана группа дружбы с Молдовой. Автор инициативы — румынский евродепутат Норика Николай — заявила, что задача объединения — продвигать вступление Молдовы в ЕС.

Источник: Publika.md

«Группа создана. Надеюсь, что в ближайшие две недели мы соберемся и обсудим план мероприятий, которые сделают интересы Молдовы более заметными в Брюсселе — в Европаламенте и Еврокомиссии», — сказала евродепутат Норика Николай.

По словам Норики Николай, Молдова может рассчитывать на поддержку множества евродепутатов. Это первая такая группа в Европарламенте.

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