В Европарламенте создана группа дружбы с Молдовой
В Европарламенте создана группа дружбы с Молдовой. Автор инициативы — румынский евродепутат Норика Николай — заявила, что задача объединения — продвигать вступление Молдовы в ЕС.
В Европарламенте создана группа дружбы с Молдовой. Автор инициативы — румынский евродепутат Норика Николай — заявила, что задача объединения — продвигать вступление Молдовы в ЕС.
«Группа создана. Надеюсь, что в ближайшие две недели мы соберемся и обсудим план мероприятий, которые сделают интересы Молдовы более заметными в Брюсселе — в Европаламенте и Еврокомиссии», — сказала евродепутат Норика Николай.
По словам Норики Николай, Молдова может рассчитывать на поддержку множества евродепутатов. Это первая такая группа в Европарламенте.