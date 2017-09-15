Приемы дзюдо показал аким Мангистауской области

Источник: Tengrinews

Как стало известно, глава области в прошлом занимался дзюдо, является мастером спорта.

В ходе турнира организаторы попросили Тугжанова показать для спортсменов и подрастающего поколения пару приемов из дзюдо.

Аким региона не оставил просьбу без внимания и порадовал пришедших на турнир участников и зрителей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0GF2sw07aIs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает Lada.kz, международный турнир по дзюдо проходит в Актау. В нем принимают участие более 250 спортсменов из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и Таджикистана. Они будут боряться за медали в 17 весовых категориях. За ходом схваток следил главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Ермек Имамбеков.

«Турнир проходит на высоком уровне. Приехали сильные и достойные спортсмены. Сейчас дзюдо — один из самых популярных видов спорта в стране. Победителям международного турнира памяти Турара Жолдыбаева присваивается звание мастера спорта РК. Здесь мы выявляем наиболее перспективных спортсменов, которые смогут попасть в национальную сборную Казахстана. Финалисты получат право выступать на чемпионате страны, который состоится в ноябре в Актобе», — рассказал Ермек Имамбеков.

Напомним, Ералы Тугжанов назначен акимом Мангистауской области в март этого года. До этого он работал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «правоведение». Также получил диплом юриста в Институте государства и права Академии наук РК.