Приемы дзюдо показал аким Мангистауской области
Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов показал приемы дзюдо на турнире в памяти заслуженного деятеля региона Турара Жолдыбаева, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов показал приемы дзюдо на турнире в памяти заслуженного деятеля региона Турара Жолдыбаева, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Как стало известно, глава области в прошлом занимался дзюдо, является мастером спорта.
В ходе турнира организаторы попросили Тугжанова показать для спортсменов и подрастающего поколения пару приемов из дзюдо.
Аким региона не оставил просьбу без внимания и порадовал пришедших на турнир участников и зрителей.
Как сообщает Lada.kz, международный турнир по дзюдо проходит в Актау. В нем принимают участие более 250 спортсменов из Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и Таджикистана. Они будут боряться за медали в 17 весовых категориях. За ходом схваток следил главный тренер сборной Казахстана по дзюдо Ермек Имамбеков.
«Турнир проходит на высоком уровне. Приехали сильные и достойные спортсмены. Сейчас дзюдо — один из самых популярных видов спорта в стране. Победителям международного турнира памяти Турара Жолдыбаева присваивается звание мастера спорта РК. Здесь мы выявляем наиболее перспективных спортсменов, которые смогут попасть в национальную сборную Казахстана. Финалисты получат право выступать на чемпионате страны, который состоится в ноябре в Актобе», — рассказал Ермек Имамбеков.
Напомним, Ералы Тугжанов назначен акимом Мангистауской области в март этого года. До этого он работал заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана. Ералы Тугжанов родился 13 мая 1963 года в
С 1991 по 1998 год работал преподавателем кафедры теории и истории государства и права Карагандинского государственного университета имени Букетова. В разные годы работал заместителем акима Карагандинской области, с 2006 по 2008 — председателем Комитета по делам религий Министерства юстиции Республики Казахстан. В феврале 2008 года распоряжением Президента РК назначен заместителем председателя — заведующим Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК. Награжден орденом «Достык» 2 степени и медалью «Ерен еңбегі үшін».