Антон Алиханов и Максим Орешкин оказались у одного многофункционального окна
В Калининграде сегодня, 15 сентября 2017 года, глава региона Антон Алиханов вместе с Максимом Орешкиным посетили первый многофункциональный центр для бизнеса.
В Калининграде сегодня, 15 сентября 2017 года, глава региона Антон Алиханов вместе с Максимом Орешкиным посетили первый многофункциональный центр для бизнеса.
Учреждение открыло свои двери для посетителей в начале сентября. Сейчас центр предоставляет более ста государственных и муниципальных услуг, а также сервисы региональных институтов поддержки бизнеса. На одном этаже с новым МФЦ работают несколько залов для проведения переговоров и конференций.
В одном из окон Алиханов и Орешкин ознакомились в возможностями «Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства», который в режиме «одного окна» предоставляет пользователям доступ к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки предпринимателей. Также Министр и глава региона побывали на семинаре, который на момент их визита проходил в
«Это совершенно новый для нас формат. На одной площадке с МФЦ для бизнеса мы организовали коворкинг, лекторий и разместили инфраструктуру поддержки бизнеса. Рассчитываем, что это станет местом притяжения для предпринимателей, единой точкой, где они могут получить все меры поддержки и воспользоваться всеми доступными для бизнеса услугами»
Избранный губернатор Калининградской области заявил, что МФЦ для бизнеса в Калининграде был организован в рамках пилотного проекта Минэкономразвития РФ. Калининградская область стала одним из первых его участников среди российских регионов. На эти цели правительство области получило федеральные средства в размере восьми миллионов рублей и выделило более пяти миллионов из регионального бюджета.
МФЦ для бизнеса в Калининграде занимает площадь в 500 квадратных метров. На приём документов работают десять окон. К услугам калининградских предпринимателей —