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21:49 (мск), источник: KaliningradToday

Антон Алиханов и Максим Орешкин оказались у одного многофункционального окна

В Калининграде сегодня, 15 сентября 2017 года, глава региона Антон Алиханов вместе с Максимом Орешкиным посетили первый многофункциональный центр для бизнеса.

Источник: KaliningradToday

Учреждение открыло свои двери для посетителей в начале сентября. Сейчас центр предоставляет более ста государственных и муниципальных услуг, а также сервисы региональных институтов поддержки бизнеса. На одном этаже с новым МФЦ работают несколько залов для проведения переговоров и конференций.

В одном из окон Алиханов и Орешкин ознакомились в возможностями «Бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства», который в режиме «одного окна» предоставляет пользователям доступ к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки предпринимателей. Также Министр и глава региона побывали на семинаре, который на момент их визита проходил в конференц-зале МФЦ.

«Это совершенно новый для нас формат. На одной площадке с МФЦ для бизнеса мы организовали коворкинг, лекторий и разместили инфраструктуру поддержки бизнеса. Рассчитываем, что это станет местом притяжения для предпринимателей, единой точкой, где они могут получить все меры поддержки и воспользоваться всеми доступными для бизнеса услугами»
Антон Алиханов

Избранный губернатор Калининградской области заявил, что МФЦ для бизнеса в Калининграде был организован в рамках пилотного проекта Минэкономразвития РФ. Калининградская область стала одним из первых его участников среди российских регионов. На эти цели правительство области получило федеральные средства в размере восьми миллионов рублей и выделило более пяти миллионов из регионального бюджета.

МФЦ для бизнеса в Калининграде занимает площадь в 500 квадратных метров. На приём документов работают десять окон. К услугам калининградских предпринимателей — конференц-зал вместимостью от 40 до 60 человек, лекторий, рассчитанный на 30 слушателей, переговорные комнаты и коворкинг — помещение для организации персональных рабочих мест для одного или команды предпринимателей.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Николай Секонд
"коворкинг" Как это по-русски. Со временем этот центр превратится в очередную бюрократическую структуру.
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