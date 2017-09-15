В Киеве обвинили Siemens в отказе от сотрудничества ради российского рынка

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«Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок», — отметил менеджер.

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Он не уточнил, когда был подписан контракт с немцами. В результате, по словам Коболева, «Нафтогазу» пришлось приобретать оборудование у американской General Electric.

«Утром у меня была встреча в “Укртрансгазе”, который осуществляет транзит газа в европейские страны. Отчет, который они получили, говорит, что первые семь [грузов], которые составляют первую половину компрессора General Electric прибыли сегодня на Украину», — цитирует Коболева РИА Новости.

В июле 2017 года немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех газовых турбин Siemens, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). Сделано это было, как считают в Siemens, в нарушение контрактных обязательств. Компания хочет добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. В частности, германский холдинг подал в суд на «Технопромэкспорту» (дочерняя структура «Ростеха»), который участвовал в поставке. В Москве между тем настаивают, что привезенные на полуостров турбины — российского происхождения.