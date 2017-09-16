Совбез ООН обвинил КНДР в провокационной политике

Источник: AP 2017

Также было заявлено о необходимости КНДР «немедленно показать искреннюю приверженность денуклеаризации посредством конкретных действий».

Постоянный представитель Великобритании при всемирной организации Мэттью Райкрофт уточнил, что Совбез не рассматривает возможность введения новых санкций в отношении КНДР.

Его французский коллега Франсуа Делаттр, в свою очередь, указал на важность «жесткости и единства» Совбеза для урегулирования кризиса на Корейском полуострове политическим путем.

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Представитель России Василий Небензя отметил необходимость прекратить взаимные угрозы. Он добавил, что Москва будет выполнять установленные Совбезом санкции против КНДР, но ждет от США политических шагов, предусмотренных резолюцией СБ.

Одновременно с заседанием Совета безопасности, президент США Дональд Трамп посетовал на то, что «Северная Корея вновь показала полное презрение к своим соседям и всему мировому сообществу». Он выразил уверенность в том, что рассматриваемые Вашингтоном варианты действий в отношении угрозы со стороны КНДР «эффективны и обеспечивают превосходство».