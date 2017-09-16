Коммерческий суд появился во Владивостоке

Источник: ДЕЙТА

Арбитражный центр сможет рассматриваться внутренние и международные арбитражные споры с участием российских и иностранных сторон.

По словам министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Павла Волкова, «Некоторые споры, например, корпоративные можно разрешить частным порядком через арбитражные институты. Для этого действуют специальные общественные организации, получившие разрешение правительства России. Деятельность подобных третейских судов регулируется законодательством».

Первое дальневосточное отделение обладает всеми необходимыми возможностями для качественного администрирования арбитража, поэтому любые документы, относящиеся к арбитражу, можно будет подать теперь не только в главный офис Арбитражного центра в Москве, но и во Владивостоке.

В ближайшее время Арбитражный центр утвердит базу специалистов, в которую войдут арбитры из дальневосточного региона, а также государств Азиатско-Тихоокеанского региона.