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06:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Меркель назвала интересным предложение Путина о миротворцах в Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель находит интересным предложение российского президента Владимира Путина о размещении миротворцев в Донбассе, однако не считает, что этого достаточно для отмены антироссийских санкций. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает Reuters.

Источник: AP 2017

«Я нахожу предложение президента России о привлечении сил ООН к защите наблюдателей ОБСЕ интересным. Несколько дней назад я говорила с Путиным о том, что эти силы должны иметь доступ ко всем позициям, на которых размещены представители ОБСЕ», — указала она.

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Тем не менее, этого пока недостаточно для отмены антироссийских санкций. «Мы должны достичь значительного прогресса в деле установления перемирия, которого мы пока не наблюдаем», — сказала Меркель.

13 сентября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт сказала, что миротворческие силы в зоне вооруженного конфликта в Донбассе должны быть размещены, в том числе, и на российско-украинской границе. Она уточнила, что в США рассматривают контингент как «потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности».

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».

5 сентября резолюцию о миротворцах по распоряжению президента России в Совбез ООН внесла Москва.

В предложении говорится о размещении миссии на линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и Вооруженными силами Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что ввод миротворческой миссии в Донбасс не должен согласовываться с ополчением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что «голубые каски» ООН «нигде и никогда не размещаются без согласования сторон».

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