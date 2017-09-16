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09:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем города

Первые лица региона отметили высокие темпы развития Воронежа.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронеж традиционно отмечает День города в третью субботу сентября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель областной думы Владимир Нетесов поздравили горожан с праздником.

Первые лица региона отметили, что торжество объединяет всех, кто родился в Воронеже, связал с ним свою судьбу, и всех, для кого он стал любимым городом.

— Мы по праву гордимся историей Воронежа. И город, словно живой организм, хранит память обо всех своих тружениках, которые его строили, защищали, выводили на передовые позиции в производстве, науке и культуре. Современная летопись столицы Черноземья пишется нашими делами, поступками, отношением и заботой. В Воронеже развивается промышленность, строятся современные дома и дороги, благоустраиваются парки и скверы, проводятся яркие фестивали и выставки, расширяются международные связи. В планах — новые задачи и проекты, благодаря которым наш город станет еще более комфортным и красивым. Уверены, совместными усилиями мы сможем их все реализовать! Дорогие воронежцы! Искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, отличного настроения и успехов в профессии! А Воронежу — мира, добра и процветания!

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