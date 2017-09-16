Источник: в Дейр-эз-Зоре группа боевиков ИГ* сдалась сирийской армии

Накануне сирийским войскам удалось войти в населенный пункт
«Несколько боевиков ИГ сдались правительственным войскам. Пока речь идет о небольшом количестве», — рассказал собеседник агентства.
При каких обстоятельствах террористы сдались, источник не уточняет.
По мнению источника, это говорит о том, что террористы в
Правительственные войска САР со среды ведут наступление на востоке и
На сегодняшний день ожесточенные бои продолжаются в районе Джафра на окраине города, где армия САР прорывается к Евфрату. Террористы продолжают оказывать сопротивление, так как вдоль реки в районе Джафра проходит главный путь снабжения ИГ из города Маядин в
* Террористическая организация, запрещена в РФ.