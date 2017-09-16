Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Три жителя Свердловской области в субботу приковали себя наручниками ко въезду на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Таким образом уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе, передает корреспонденту ТАСС. Несогласованная с местными властями акция проходит в 12 км. от Екатеринбурга, в которой участвуют пять человек.

Мы решились на такую акцию, потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон. Свалка несанкционированная, было решение суда о ее закрытии, но она до сих пор продолжает функционировать. Мы стараемся это пресечь. Наша главная цель — привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, я уверен. Андрей Шевченко

По его словам, несмотря на то, что свалка была закрыта по суду, хозяева вновь открыли ее.

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«Мы не знаем, кто хозяева, не можем с ними связаться», — сказал он.

Охранник свалки пытается разогнать митингующих. По словам мужчины, который отказался представиться, свалка закрыта и идет ее рекультивация. Тем не менее, люди не хотят снимать с себя наручники до тех пор, пока свалка полностью не будет закрыта.