Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Поклонская отреагировала на предложение выдвинуться в президенты
В ЛНР отреагировали на отказ от гуманитарной поддержки Донбасса
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
СМИ: помощница рассказала о здоровье Задорнова
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Мнение депутата Рады о штурме резиденции Порошенко
Почему мой парень не против, что я выкладываю откровенные фото
В моду вошли кожаные чапсы (фото)
СМИ: Пушков объяснил, что означает «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8В Индии простились с Ганешей
10:26 (мск), источник: ТАСС

Три уральца приковали себя наручниками возле свалки, протестуя против складирования ТБО

Организаторы сообщили, что «решились на такую акцию, потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон».

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Три жителя Свердловской области в субботу приковали себя наручниками ко въезду на несанкционированную свалку, которая ранее была закрыта по суду. Таким образом уральцы протестуют против незаконного складирования твердых бытовых отходов (ТБО) в регионе, передает корреспонденту ТАСС. Несогласованная с местными властями акция проходит в 12 км. от Екатеринбурга, в которой участвуют пять человек.

Мы решились на такую акцию, потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон. Свалка несанкционированная, было решение суда о ее закрытии, но она до сих пор продолжает функционировать. Мы стараемся это пресечь. Наша главная цель — привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, я уверен.
Андрей Шевченко

По его словам, несмотря на то, что свалка была закрыта по суду, хозяева вновь открыли ее.

Читайте также
Ученые выяснили, что наносит главный вред Байкалу

«Мы не знаем, кто хозяева, не можем с ними связаться», — сказал он.

Охранник свалки пытается разогнать митингующих. По словам мужчины, который отказался представиться, свалка закрыта и идет ее рекультивация. Тем не менее, люди не хотят снимать с себя наручники до тех пор, пока свалка полностью не будет закрыта.

ТАСС пока не располагает комментарием администрации Екатеринбурга и правоохранительных органов по поводу сложившейся ситуации.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Николай Будуров
Исполнительные власти всех уровней реально дискредитируют власть федеральную, ожидая очередных прямых линий и зеленых папок от президента. Ну не умеете...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Меркель считает, что предложение Путина о миротворцах пока не дает повода смягчать санкции
Совбез ООН осудил "провокационный" пуск ракеты КНДР
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Меркель нашла интересным план Путина о миротворцах в Донбассе
Киев заявил об отказе Siemens в поставках оборудования из-за РФ
Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов
Двое детей погибли при пожаре в детском лагере в Одессе
Сборная России потеряла шансы победить на Евробаскете
Приковавших себя наручниками уральцев забрали в полицию
Спорт
«Челси» может окончательно прибить Венгера. Анонс выходных Тур после еврокубков обещает быть жарким. Предваряем главные матчи выходных
Авто
Новый дорогой «кореец»: дизайн рисовал автор Bentley Bentayga Новый корейский премиум-седан создан, чтобы потеснить таких грандов, как Audi A4, BMW 3-й серии и Mercedes- C-класса
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь