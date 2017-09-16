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10:43 (мск), источник: Kazinform

Нурсултан Назарбаев прибыл c государственным визитом в Узбекистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Reuters

В аэропорту Ташкента Нурсултана Назарбаева лично встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В ходе визита планируется проведение двусторонних встреч. В рамках переговоров главы государств обсудят ключевые аспекты региональной повестки дня и вопросы расширения казахстанско-узбекских отношений.

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