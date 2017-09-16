Нурсултан Назарбаев прибыл c государственным визитом в Узбекистан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан. Об этом сообщает
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с государственным визитом в Республику Узбекистан. Об этом сообщает
В аэропорту Ташкента Нурсултана Назарбаева лично встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
В ходе визита планируется проведение двусторонних встреч. В рамках переговоров главы государств обсудят ключевые аспекты региональной повестки дня и вопросы расширения